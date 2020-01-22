Скандал з Яценком розгорівся в Умані: на поведінку депутата поскаржились чиновниці
Нардеп Антон Яценко ображав та залякував працівниць виконкому Уманської міськради в особистих листуваннях. Чиновниці опублікували скріншоти коментарів та листувань з Яценком і поскаржились на поведінку нардепа до Верховної Ради.
Через образи Яценка уманські чиновниці звернулись до парламентського комітету з питань депутатської етики. Про це свідчить відеозапис на фейсбук-сторінці секретарки Уманської міськради Людмили Кирилюк.
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На відео наведені кілька скриншотів спілкування Яценка з чиновницями, де нібито нардеп каже, що працівниці міськради надають інтимні послуги керівництву.
Ти краще напиши як потрапила у "відділ кадрів". Сьогодні на всіх сайтах прочитаєш правду – як Клочко і Цебой беруть на роботу за бюджетні гроші і виписують премії не тільки собі, але й шльондрам таким, як ти, яких ї*уть. Стеж за пресою,
– написав Яценко в одному з повідомлень.
Скріншот листування з Яценком, де він погрожував чиновницям в Умані
"Ми, жінки, які працюють в органах місцевого самоврядування, вважаємо негідною поведінку народного депутата Антона Яценка. У своїх кишенькових інтернет-ресурсах він розповсюджує брехливу інформацію про жінок-працівників міської ради. Це є прямий тиск, у тому числі за статевою ознакою", – мовиться у відеозверненні.
Працівниці Уманської міськради переконані, що "брехливими політичними технологіями" Яценко намагається дискредитувати жінок перед місцевими виборами, і це неприпустимо.
Дивіться відео з образами і погрозами депутата Яценка:
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