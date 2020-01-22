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      Скандал з Яценком розгорівся в Умані: на поведінку депутата поскаржились чиновниці

      918 Читать новость на русском
      Нардеп Яценко ображає і погрожує чиновницям Уманської міськради, заявили посадовиці / ru.slovoidilo.ua

      Нардеп Антон Яценко ображав та залякував працівниць виконкому Уманської міськради в особистих листуваннях. Чиновниці опублікували скріншоти коментарів та листувань з Яценком і поскаржились на поведінку нардепа до Верховної Ради.

      Через образи Яценка уманські чиновниці звернулись до парламентського комітету з питань депутатської етики. Про це свідчить відеозапис на фейсбук-сторінці секретарки Уманської міськради Людмили Кирилюк.

      Дивіться також відео: Кива пояснив, чому розглядає інтимні фото в Раді

      На відео наведені кілька скриншотів спілкування Яценка з чиновницями, де нібито нардеп каже, що працівниці міськради надають інтимні послуги керівництву.

      Ти краще напиши як потрапила у "відділ кадрів". Сьогодні на всіх сайтах прочитаєш правду – як Клочко і Цебой беруть на роботу за бюджетні гроші і виписують премії не тільки собі, але й шльондрам таким, як ти, яких ї*уть. Стеж за пресою,
      – написав Яценко в одному з повідомлень.

      Яценко погрози жінки Умань листування відео
      Скріншот листування з Яценком, де він погрожував чиновницям в Умані

      "Ми, жінки, які працюють в органах місцевого самоврядування, вважаємо негідною поведінку народного депутата Антона Яценка. У своїх кишенькових інтернет-ресурсах він розповсюджує брехливу інформацію про жінок-працівників міської ради. Це є прямий тиск, у тому числі за статевою ознакою", – мовиться у відеозверненні.

      Працівниці Уманської міськради переконані, що "брехливими політичними технологіями" Яценко намагається дискредитувати жінок перед місцевими виборами, і це неприпустимо.

      Дивіться відео з образами і погрозами депутата Яценка:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Яценко Антон Володимирович Скандал Новини Черкас Гендерна рівність Верховна Рада
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