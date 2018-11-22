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      Скандал с "Миротворцем" в Германии: появилась реакция Украины

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      Экс-канцлер ФРГ Шредер вместе с Путиным
      Экс-канцлер ФРГ Шредер вместе с Путиным / Фото из открытых источников

      Экс-канцлер Германии Герхард Шредер оказался в базе "Миротворца", поскольку имеет дружеские связи с российскими властями, а украинская власть не имеет никакого отношения к этому частному сайту.

      Об этом заявил представитель Украины в ФРГ Андрей Мельник, пишет Deutsche Welle.

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      Посол заявил, что Шредер является председателем совета директоров крупнейшей российской энергетической компании "Роснефть" и личным другом президента РФ Владимира Путина.

      Он также напомнил недавние слова экс-канцлера Германии о том, что аннексия Крыма должна быть признана.

      Вот почему Шредер был включен в список "врагов Украины", который доступен в Интернете,
      – отметил посол.

      При этом он обратил внимание на то, что "Миротворец" является частным сайтом, за который украинская власть "не несет никакой ответственности".

      Мельник сообщил, что в Киеве знают о призыве немецкого МИД, однако имеют весьма ограниченные юридические возможности.

      "Впрочем, Украина готова к серьезному продолжению дискуссии по проблеме "Миротворца" с немецкими партнерами. Лично я считаю, что пресловутый список является недопустимым и неуместным", – подчеркнул посол.

      Напомним, в немецком МИДе требуют от Украины закрыть сайт "Миротворец". Известно, что ранее в стране резко осудили включение в списки этой базы экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Экс-канцлер Германии Шредер попал в базу "Миротворца" за "попытку легализации захвата российскими оккупантами Крыма".

      Что такое "Миротворец"? Это – неправительственная организация, которая занимается исследованием признаков преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Ресурс составляет и публикует в открытом доступе базу, где указаны персональные данные людей, которые считаются сепаратистами или "агентами Кремля".

      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Скандал Миротворец
      Источник: 24 Канал
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