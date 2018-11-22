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      Скандал із "Миротворцем" у Німеччині: з'явилась реакція України

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      Екс-канцлер ФРН Шредер разом із Путіним
      Екс-канцлер ФРН Шредер разом із Путіним / фото з відкритих джерел

      Екс-канцлер Німеччини Гергард Шредер опинився у базі "Миротворця", оскільки має дружні зв'язки із російською владою, а українська влада не має жодного відношення до цього приватного сайту.

      Про це заявив представник України у ФРН Андрій Мельник, пише Deutsche Welle.

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      Посол заявив, що Шредер є головою ради директорів найбільшої російської енергетичної компанії "Роснефть" і особистим другом президента РФ Володимира Путіна.

      Він також нагадав нещодавні слова екс-канцлера Німеччини про те, що анексія Криму має бути визнана.

      Ось чому Шредер був включений до списку "ворогів України", доступний в Інтернеті,
      – зазначив посол.

      При цьому він звернув увагу на те, що "Миротворець" є приватним сайтом, за який українська влада "не несе жодної відповідальності".

      Мельник повідомив, що в Києві знають про заклик німецького МЗС, проте мають досить обмежені юридичні можливості.

      "Втім, Україна готова до серйозного продовження дискусії щодо проблеми "Миротворця" з німецькими партнерами. Особисто я вважаю, що сумнозвісний список є недопустимим та недоречним", – наголосив посол.

      Нагадаємо, у німецькому МЗС вимагають від України закрити сайт "Миротворець". Відомо, що раніше у країні різко засудили включення до списків цієї бази екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Екс-канцлер Німеччини Шредер потрапив до бази "Миротворця" через "спробу легалізації захоплення російськими окупантами Криму".

      Що таке "Миротворець"?Це – неурядова організація, яка займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Ресурс складає і публікує у відкритому доступі базу, де вказані персональні дані людей, які вважаються сепаратистами або ж "агентами Кремля".

      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Миротворець Скандал
      Джерело: 24 Канал
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