Скандал с разорванной речью Трампа в Конгрессе: Пелоси объяснила свой поступок

В Конгрессе США во время ежегодного выступления лидера государства не обошлось без острых моментов. Так, во время того, как Дональд Трамп выступал с трибуны, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси порвала его речь.

До этого американский лидер проигнорировал предложение политика пожать руки. Такая неприязнь – не редкость: Нэнси Пелоси активно выступала за объявление импичмента Трампу. В конце концов, Пелоси на закрытой встрече с однопартийцами объяснила, почему порвала речь Трампа. Об этом пишет CNN.

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Он порвал правду, поэтому я порвала его речь,

– высказалась она о Трампе.

Спикер Палаты представителей также назвала речь Трампа "возмутительной", а такой поступок принес ей облегчение.



Похоже, такой поступок действительно принес Пелоси удовольствие/ фото Getty images

Как Пелоси порвала речь Трампа: смотрите видео

Впоследствии Нэнси Пелоси объяснила на публику, что означал ее жест.

Это был манифест. Я должна привлечь внимание американцев, чтобы сказать: "Это – неправда" (речь Трампа к Конгрессу – 24 канал). Думаю, это было вполне уместно,

– заметила она.

Как Пелоси объяснила свой поступок: видео