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      Скандал с разорванной речью Трампа в Конгрессе: Пелоси объяснила свой поступок

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      Пелоси рвет речь Трампа после его выступления перед Конгрессом / Getty images

      В Конгрессе США во время ежегодного выступления лидера государства не обошлось без острых моментов. Так, во время того, как Дональд Трамп выступал с трибуны, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси порвала его речь.

      До этого американский лидер проигнорировал предложение политика пожать руки. Такая неприязнь – не редкость: Нэнси Пелоси активно выступала за объявление импичмента Трампу. В конце концов, Пелоси на закрытой встрече с однопартийцами объяснила, почему порвала речь Трампа. Об этом пишет CNN.

      Актуально: Сенат США не проголосовал за импичмент Трампа

      Он порвал правду, поэтому я порвала его речь,
      – высказалась она о Трампе.

      Спикер Палаты представителей также назвала речь Трампа "возмутительной", а такой поступок принес ей облегчение.


      Похоже, такой поступок действительно принес Пелоси удовольствие/ фото Getty images

      Как Пелоси порвала речь Трампа: смотрите видео

      Впоследствии Нэнси Пелоси объяснила на публику, что означал ее жест.

      Это был манифест. Я должна привлечь внимание американцев, чтобы сказать: "Это – неправда" (речь Трампа к Конгрессу – 24 канал). Думаю, это было вполне уместно,
      – заметила она.

      Как Пелоси объяснила свой поступок: видео

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Скандал Дональд Трамп Новости США
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