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      Скандал із розірваною промовою Трампа у Конгресі: Пелосі пояснила свій вчинок

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      Пелосі рве промову Трампа після його виступу перед Конгресом / Getty images

      У Конгресі США під час щорічного виступу лідера держави не обійшлося без гострих моментів. Так, під час того, як Дональд Трамп виступав із трибуни, спікерка Палати представників Ненсі Пелосі порвала його промову.

      До цього американський лідер проігнорував пропозицію політикині потиснути руки. Така ворожість – не дивина: Ненсі Пелосі активно виступала за оголошення імпічменту Трампу. Зрештою, Пелосі на закритій зустрічі з однопартійцями пояснила, чому порвала промову Трампа. Про це пише CNN.

      Актуально: Сенат США не проголосував за імпічмент Трампа

      Він порвав правду, тож я порвала його промову,
      – висловилася вона про Трампа.

      Спікерка Палати представників також назвала промову Трампа "обурливою", а такий вчинок приніс їй полегшення.


      Схоже, такий вчинок справді приніс Пелосі задоволення/ фото Getty images

      Як Пелосі порвала промову Трампа: дивіться відео

      Згодом Ненсі Пелосі пояснила на публіку, що означав її жест.

      Це був маніфест. Я мала привернути увагу американців, щоб сказати: "Це – неправда" (промова Трампа до Конгресу – 24 канал). Гадаю, це було цілком доречно,
      – зауважила вона.

      Як Пелосі пояснила свій вчинок: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Скандал
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