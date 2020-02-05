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      Скандал під час виступу Трампа у Конгресі: Ненсі Пелосі розірвала його промову

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      Скандал під час виступу Трампа у Конгресі / www.nbcnews.com

      Президент Дональд Трамп традиційно виголосив промову про стан Сполучених Штатів у присутності обох палат Конгресу. Цьогорічний виступ запам'яталася скандалом, що розгорівся між спікеркою Палати представників Ненсі Пелосі та Дональдом Трампом.

      Скандал під час виступу Трампа у Конгресі

      Перед початком виступу Трамп роздав копії промови віцепрезиденту США Майку Пенсу та спікерці Палати представників Ненсі Пелосі. Вона простягнула руку Трампу, але він відмовився її потиснути.

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      Дональд Трамп просто розвернувся і пішов. Відомо, що Ненсі Пелосі виступає за оголошення імпічменту Трампу.


      Трамп не потиснув руку Ненсі Пелосі / Скріншот з відео CBS NEWS

      Пелосі стояла позаду Трампа під час його промови й, коли він завершив, розірвала копію його звернення. Вона додала, що це була "цілком ввічлива" реакція на його поведінку.

      Дивіться відео: Трамп не потиснув руку Ненсі Пелосі

      Дивіться відео: Ненсі Пелосі розірвала промову Трампа

      Що варто знати про пані "анти-Трамп" Ненсі Пелосі – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Про що говорив Трамп у промові

      Виступ Трампа мав назву "Велике американське повернення". Президент говорив про переваги його політики для американських родин, зокрема про запровадження відпустки по догляду за дитиною для федеральних працівників. У сфері зовнішньої політики президент зосередився на досягнутих торгових угодах з Китаєм, Мексикою та Канадою, а також – на національній безпеці.

      Також я пообіцяв своїм громадянам, що ми запровадимо мита на масову крадіжку Китаєм американських робочих місць. Наша стратегія спрацювала. Кілька днів тому ми підписали нову угоду з Китаєм, яка захистить наших працівників, інтелектуальну власність, принесе мільярди доларів у нашу скарбницю та відкриє нові великі ринки для американських товарів та сільськогосподарської продукції,
      – заявив Трамп.

      Ця промова є важливою, адже менш ніж за добу після її виголошення, сенатори мають остаточно вирішити, чи підтримують вони усунення Дональда Трампа з посади. Втім, мало хто сумнівається, що голосування буде на користь президента.

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      Республіканці мають більшість у Сенаті, а для прийняття рішення щодо імпічменту потрібно дві третини голосів. До того ж, минулої п'ятниці демократам не вдалося назбирати навіть простої більшості голосів на підтримку пропозиції заслухати додаткових свідків. 

      Що відомо про процедуру імпічменту Трампу?25 липня 2019 року під час телефонної розмови Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена.

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. З неї зрозуміло, що Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Неабиякі підозри викликала ситуація з військовою допомогою, яку США мали відправити Україні, проте затримали якраз начебто перед розмовою Трампа із Зеленським.

      Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок процедури імпічменту президента США. 19 грудня Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа. Тепер справа за Сенатом, де більшість належить республіканцям. Втім, мало хто вірить, що імпічмент Трампу таки оголосять.

      Дивіться відео промови Дональда Трампа у Конгресі

       

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      Автор: Єлизавета Герасимюк
      Теги: Новини США Новини політики Дональд Трамп Імпічмент Трампа Скандал Розслідування Burisma
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