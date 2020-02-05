Скандал во время выступления Трампа в Конгрессе: Нэнси Пелоси разорвала его речь

Президент Дональд Трамп традиционно произнес речь о состоянии Соединенных Штатов в присутствии обеих палат Конгресса. В этом году выступление запомнилось скандалом, который разгорелся между спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и Дональдом Трампом.

Скандал во время выступления Трампа в Конгрессе Перед началом выступления Трамп раздал копии речи вице-президента США Майку Пенсу и спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она протянула руку Трампу, но он отказался ее пожать. Важно! Выборы президента США: как голосуют и выбирают американцы Дональд Трамп просто развернулся и ушел. Известно, что Нэнси Пелоси выступает за объявление импичмента Трампу.



Трамп не пожал руку Нэнси Пелоси / Скриншот с видео CBS NEWS

Пелоси стояла позади Трампа во время его речи и, когда он завершил, разорвала копию его обращения. Она добавила, что это была "вполне вежливая" реакция на его поведение.

Смотрите видео: Трамп не пожал руку Нэнси Пелоси

Смотрите видео: Нэнси Пелоси разорвала речь Трампа

Что следует знать о госпоже "анти-Трамп" Нэнси Пелоси – читайте в материале 24 канала.

О чем говорил Трамп в речи

Выступление Трампа называлось "Большое американское возвращение". Президент говорил о преимуществах его политики для американских семей, в том числе о введении отпуска по уходу за ребенком для федеральных работников. В сфере внешней политики президент сосредоточился на достигнутых торговых сделках с Китаем, Мексикой и Канадой, а также – на национальной безопасности.

Также я пообещал своим гражданам, что мы введем пошлины на массовую кражу Китаем американских рабочих мест. Наша стратегия сработала. Несколько дней назад мы подписали новое соглашение с Китаем, которое защитит наших работников, интеллектуальную собственность, принесет миллиарды долларов в нашу казну и откроет новые большие рынки для американских товаров и сельскохозяйственной продукции,

– заявил Трамп.

Эта речь важна, ведь менее чем через сутки после ее произнесения, сенаторы должны окончательно решить, поддерживают ли они устранение Дональда Трампа с должности. Впрочем, мало кто сомневается, что голосование будет в пользу президента.

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Республиканцы имеют большинство в Сенате, а для принятия решения об импичменте требуется две трети голосов. К тому же, в минувшую пятницу демократам не удалось собрать даже простого большинства голосов в поддержку предложения заслушать свидетелей.

Что известно о процедуре импичмента Трампу?25 июля 2019 года во время телефонного разговора Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена.



25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Из нее понятно, что Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена. Незаурядные подозрения вызвала ситуация с военной помощью, которую США должны были отправить Украины, однако задержали как раз якобы перед разговором Трампа с Зеленским.



Из-за этого скандал в Палате представителей Конгресса объявили о начале процедуры импичмента президента США. 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа. Теперь дело за Сенатом, где большинство принадлежит республиканцам. Впрочем, мало кто верит, что импичмент Трампу таки объявят.

Смотрите видео речи Дональда Трампа в Конгрессе