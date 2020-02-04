Вибори президента в США: очікуваний лідер ризикує втратити лідерство вже після перших праймеріз

Попередні результати перших праймеріз Демпартії США в Айові показали відставання очікуваного лідера від демократів Джо Байдена – його впевнено посунули Берні Сандерс та Піт Буттіджич.

Штат Айова став першим у США, де проходять праймеріз – вибори єдиного кандидата в президенти всередині партії, повідомляє The Hill.

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Так, якщо в республіканському таборі основним кандидатом на тлі кількох формальних суперників виступає Дональд Трамп, то у демократів триває справжня битва.

Хай там що станеться сьогодні, я маю намір змагатися на кожному кроці свого шляху і боротися за кожен ваш голос,

– цитує видання Байдена.

За попередніми результатами, несподівано високу підтримку здобули сенатор Берні Сандерс та мер міста Саут–Бенд Піт Буттіджич. Байден вже відстає від лідерської групи на 4–6%, однак голоси ще не пораховані остаточно.

Довідка. Праймеріз – тип голосування, в якому обирається один кандидат від партії. Зміст праймеріз полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах.

Тим часом у штабі Байдена впевнені, що він увійде до трійки переможців в Айові. Як показують соцопитування, колишній віцепрезидент зберігає першість у низці штатів, а також серед різних груп виборців. Зокрема, він має потужну підтримку в середовищі афроамериканців, зазначає видання.

Важливо! Президентські вибори у США розпочинаються задовго до дня голосування 3 листопада, загалом кампанія триватиме 9 місяців. З 1972 року традиційно перші опитування виборців проводять у штаті Айова. Демократи зараз визначаються, хто зможе стати конкурентом Дональда Трампа.

Як вибирають кандидата демократи в Айові

Виборці штату приходять до певної локації й зачиняють її зсередини . Без запізнень – після 19:00 нікого не впустять і не випустять.

Ті, хто прийшов, відкрито діляться на групи підтримки кандидатів , переходячи на певне місце у залі для голосування.

Після цього – рахують людей. Якщо якийсь кандидат не набрав 15% від присутніх, то ті, хто віддав за нього голос, повинні проголосувати ще раз – тобто, перейти до групи, яка обирає іншого кандидата.

Що цікаво, активісти партії демократів зібралися у понад 1700 локаціях: школи, бібліотеки, церкви, громадські центри й навіть магазини та пожежні частини.