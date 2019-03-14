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      Антон Голобородько

      Скандал в "оборонці" – перший позитивний результат реформ в Україні

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      Виправлення розрухи – найважливіший результат реформ в Україні!
      Виправлення розрухи – найважливіший результат реформ в Україні! / ukroboronprom.com.ua

      Корупційний скандал у оборонному комплексі викликав справедливе обурення. Він став свідченням не тільки колосальної корупції, а ще й малої ефективності новоствореної антикорупційної інфраструктури.

      Так. розчарування більш ніж справедливе. Проте на це можна подивитись і з іншої сторони. Сама наявність цього гучного скандалу – це велечезний успіх у реформуванні, перш за все… свідомості українців.

      У Росії таке просто не можливо

      Для того, щоб було зрозуміло наочно, давайте поглянемо на Росію. Останні 15 років там поступово, але все сильніше і сильніше, нагнітається воєнна істерія. А останніми роками вище військово-політичне керівництво країни безперервно погрожує всьому світу ракетами, літаками і танками. Питання не тільки в спроможності розв'язати велику війну. Адже Путін прямо говорить: "Ми потрапимо в рай, а всі інші здохнуть". Є інша сторона, під шумок підготовки до цієї глобальної війни: з російсього бюджету списують сотні мільярдів доларів на переозброєння. На що насправді витрачаються ці гроші – напевно навіть сам Путні не знає. Скандал з розкраданням грошей в оборонці Росії навіть уявити складно.

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      А після прийняття Думою РФ закону про покарання за фейкові новини, не тільки скандалу, навіть публікації такого розслідування бути не може. Адже від тепер будь-яку незручну для російської влади інформацію можуть оголосити фейком. А того, хто її опублікує, можуть покарати штрафом у немаленькому розмірі  – 100 тисяч рублів або навіть заарештувати до 15 діб.

      Будь-яка влада тимчасова – українці це знають і еліти знають, що українці знають

      Ще недавно ми жили в такій же країні. В країні, де "люди для держави". І нікому навіть в голову не приходило обурюватись через те, що хтось з чиновників не правий. Буквально 5 років тому, за президенства Віктора Януковича, антикорупційні розслідування ледь не щомісяця спричиняли гучні скандали. Але це нічим не закінчувалось. Нині президент відправив у відставку з "хлібного посту" свого близького бізнес-партнера. А керівників правоохоронних органів викликають "на допит" депутати – і вони йдуть. Звісно, треба робити поправку на скорі вибори. Але у очільників держави нарешті з'явилось розуміння, що вони тимчасові, і якщо народ їх більше не захоче – їх не буде в кріслах. І в цьому не має ні найменшої заслуги президента, уряду чи правлячої коаліції в парламенті – вони всі тимчасові. Громадяни України почали це розуміти – і еліти знають про це.

      А найважливіше під час будь-яких реформах і змінах – розуміння, що "розруха – вона не в клозетах, а в головах". Цю розруху не можна виправити терором і тюрмами, засланнями і розстрілами. Для формування здорового суспільства потрібен час, бажання і освіта. І ми цю розруху поступово виправляємо – це і є найважливіший результат реформ в Україні!

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Война Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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