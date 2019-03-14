16:39
14 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Штатний священик "Роскосмосу". Галкін готував теракт проти Кіркорова
      Вєсті Кремля
      22:19, 13 березня
      Вєсті. UA: Секрет багатства Ахметова. Як боротися з привидами комунізму
      Вєсті.UA
      19:22, 13 березня
      Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Спорт під час війни
      Згадати все
      21:25, 13 березня
      Телеканал новин 24 Блоги Антон Голобородько
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Антон Голобородько

      Скандал в "оборонці" – перший позитивний результат реформ в Україні

      726
      Виправлення розрухи – найважливіший результат реформ в Україні!
      Виправлення розрухи – найважливіший результат реформ в Україні! / ukroboronprom.com.ua

      Корупційний скандал у оборонному комплексі викликав справедливе обурення. Він став свідченням не тільки колосальної корупції, а ще й малої ефективності новоствореної антикорупційної інфраструктури.

      Так. розчарування більш ніж справедливе. Проте на це можна подивитись і з іншої сторони. Сама наявність цього гучного скандалу – це велечезний успіх у реформуванні, перш за все… свідомості українців.

      У Росії таке просто не можливо

      Для того, щоб було зрозуміло наочно, давайте поглянемо на Росію. Останні 15 років там поступово, але все сильніше і сильніше, нагнітається воєнна істерія. А останніми роками вище військово-політичне керівництво країни безперервно погрожує всьому світу ракетами, літаками і танками. Питання не тільки в спроможності розв'язати велику війну. Адже Путін прямо говорить: "Ми потрапимо в рай, а всі інші здохнуть". Є інша сторона, під шумок підготовки до цієї глобальної війни: з російсього бюджету списують сотні мільярдів доларів на переозброєння. На що насправді витрачаються ці гроші – напевно навіть сам Путні не знає. Скандал з розкраданням грошей в оборонці Росії навіть уявити складно.

      Читайте також: Луценко звинуватив Бігуса у зламі дисків зі справою про корупцію в "оборонці": реакція Бігуса

      А після прийняття Думою РФ закону про покарання за фейкові новини, не тільки скандалу, навіть публікації такого розслідування бути не може. Адже від тепер будь-яку незручну для російської влади інформацію можуть оголосити фейком. А того, хто її опублікує, можуть покарати штрафом у немаленькому розмірі  – 100 тисяч рублів або навіть заарештувати до 15 діб.

      Будь-яка влада тимчасова – українці це знають і еліти знають, що українці знають

      Ще недавно ми жили в такій же країні. В країні, де "люди для держави". І нікому навіть в голову не приходило обурюватись через те, що хтось з чиновників не правий. Буквально 5 років тому, за президенства Віктора Януковича, антикорупційні розслідування ледь не щомісяця спричиняли гучні скандали. Але це нічим не закінчувалось. Нині президент відправив у відставку з "хлібного посту" свого близького бізнес-партнера. А керівників правоохоронних органів викликають "на допит" депутати – і вони йдуть. Звісно, треба робити поправку на скорі вибори. Але у очільників держави нарешті з'явилось розуміння, що вони тимчасові, і якщо народ їх більше не захоче – їх не буде в кріслах. І в цьому не має ні найменшої заслуги президента, уряду чи правлячої коаліції в парламенті – вони всі тимчасові. Громадяни України почали це розуміти – і еліти знають про це.

      А найважливіше під час будь-яких реформах і змінах – розуміння, що "розруха – вона не в клозетах, а в головах". Цю розруху не можна виправити терором і тюрмами, засланнями і розстрілами. Для формування здорового суспільства потрібен час, бажання і освіта. І ми цю розруху поступово виправляємо – це і є найважливіший результат реформ в Україні!

      Читайте також: "Укроборонпром" треба розпустити: що радять експерти для реформування оборонної сфери

      blog_ava
      День святого Патрика: цікаві факти святкування в Ірландії
      сьогодні
      5067
      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новини політики Новини України Публікації Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром Війна Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      7 крутих Instagram-акаунтів про дизайн інтер'єрів, на які варто підписатись
      сьогодні , 16:31 7 крутих Instagram-акаунтів про дизайн інтер'єрів, на які варто підписатись
      76
      Економічні злочини: скільки мільярдів Україна втратила через корупцію
      сьогодні , 16:01 Економічні злочини: скільки мільярдів Україна втратила через корупцію
      Тетяна Острікова 162
      Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      13 березня , 07:00 Як голитися без порізів і подразнень: корисні поради
      Скандал в "оборонці" – перший позитивний результат реформ в Україні
      сьогодні , 15:01 Скандал в "оборонці" – перший позитивний результат реформ в Україні
      Антон Голобородько 726
      Борьба за "картинку в головах": как оккупация Крыма сорвала розовые очки с людей
      сьогодні , 14:00 Борьба за "картинку в головах": как оккупация Крыма сорвала розовые очки с людей
      Павло Казарін 668
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук