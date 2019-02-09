Скандал в штабе Порошенко: политтехнолог Игорь Кирьянов может его покинуть

Денис Гороховский – член независимого пула экспертов рассказал, кто работает в предвыборном штабе нынешнего президента Петра Порошенко.

Если кто-то из политтехнологов до сих пор не нашел себе работу в каком-то из кандидатских штабов, то существуют слухи, что в ближайшее время появится вакансия в президентском.

В предвыборном штабе президента Порошенко есть председатель – первый заместитель главы его администрации Виталий Ковальчук. Продолжает работать с украинским президентом и его давний политтехнолог Игорь Грынив – отвечает за месседжи и смысловое наполнение кампании, включая наши с вами любимые слоганы на бордах.

Но есть там и персонажи, которые очень боятся публичности и любое упоминание в СМИ тщательно подчищают.

Среди них какой-то, например, Игорь Кирьянов – технолог довольно известный в узких кругах, провел десятки избирательных кампаний, в том числе за рубежом. В частности – работа на кампании компания Олеся Довгого и Дмитрия Яроша на последних парламентских выборах.

Специализируется Кирьянов на оказании консультационных услуг политикам, политическим партиям крупным компаниям в области политики и стратегии. Звучит красиво, но вот участники рынка говорят, что он на самом деле занимается организацией поля и сеток подкупа избирателей. Поэтому, собственно, и не стремился к публичности.

И действительно информации о Кирьянове не так много: он закончил Школу культурной политики Петра Щедровицкого в Москве, познакомился с местными технологами и начал проявлять себя на региональных выборах. В Украине технолог работает еще со времен Януковича и периодически его фамилия всплывает в околополитической тусовке.

Но, есть мнение, что на этих выборах у Игоря заработать не получится, в штабе Порошенко так точно. Неуклюжесть реализации сеток по скупке голосов уже всплыла в СМИ и, вроде как, Петр Алексеевич очень недоволен этим, поэтому некоторым уже скоро могут указать на дверь.