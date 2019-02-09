Скандал в штабі Порошенка: політтехнолог Ігор Кір'янов може його покинути

Денис Гороховський – член незалежного пулу експертів розповів, хто працює в передвиборному штабі нинішнього президента Петра Порошенка.

Якщо хтось із політтехнологів досі не знайшов собі роботу в якомусь з кандидатських штабів, то існують чутки, що найближчим часом з'явиться вакансія в президентському.

У передвиборному штабі президента Порошенка є голова – перший заступник голови його адміністрації Віталій Ковальчук. Продовжує працювати з українським президентом і його давній політтехнолог Ігор Гринів – відповідає за меседжі і смислове наповнення кампанії, включаючи наші з вами улюблені слогани на бордах.

Але є там і персонажі, які дуже бояться публічності і будь-яку згадку в ЗМІ ретельно підчищають.

Серед них якийсь, наприклад, Ігор Кір'янов – технолог досить відомий у вузьких колах, провів десятки виборчих кампаній, в тому числі за кордоном. Зокрема – робота на кампанії компанія Олеся Довгого і Дмитра Яроша на останніх парламентських виборах.

Спеціалізується Кір'янов на наданні консультаційних послуг політикам, політичним партіям великим компаніям в області політики і стратегії. Звучить красиво, але от учасники ринку говорять, що займається він насправді організацією поля і сіток підкупу виборців. Тому, власне, і не прагнув до публічності.

І дійсно інформації про Кірьянова не так багато: він закінчив Школу культурної політики Петра Щедровицького в Москві, познайомився з місцевими технологами і почав проявляти себе на регіональних виборах. В Україні технолог працює ще з часів Януковича і періодично його прізвище спливає в близькополітичною тусовці.

Але, є думка, що на цих виборах у Ігоря заробити не вийде, в штабі Порошенка так точно. Незграбність реалізації сіток по скупу голосів вже спливла в ЗМІ і, ніби як, Петро Олексійович дуже незадоволений цим, тому декому вже скоро можуть вказати на двері.