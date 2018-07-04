Скандал в соцсетях: Пиарщиков Порошенко снова поймали на краже фото

Петр Порошенко снова оказался в центре скандала. На этот раз команда, которая обслуживает его страницы в социальных сетях, использовала без разрешения чужое фото.

А именно – изображение пресс-атташе 56-й отдельной мотопехотной бригады (ОМПБ) ВСУ Полины Кравченко. Краденым фото Петр Порошенко рекламирует свою страницу в Facebook.

По словам самой Полины Кравченко, разрешения на использование ее фото никто из PR-команды Президента не просил, что вызвало возмущение украинских пользователей социальных сетей.

Это не первый случай, когда работники Порошенко нарушают законодательство в сфере интеллектуальной собственности. В частности, ранее они без разрешения "одолжили" фото украинского фотографа Антона Скибы.

Но самым громким скандалом подобного рода стали обвинения со стороны известной украинской певицы и волонтера Анастасии Приходько. Она заявила, что представители главы государства обманом использовали ее для политической агитации. Артистка рассказала, как министр культуры Украины Евгений Нищук предложил ей сняться в социальном ролике в поддержку украинского языка, однако он оказался политическим и агитировал за Порошенко.

Пользователи соцсетей призывают Президента уважать закон и напоминают, что в сентябре 2017 года Порошенко лично своим указом создал Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности.