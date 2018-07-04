Скандал у соцмережах: Піарників Порошенка знову спіймали на крадіжці фото

Петро Порошенко знову опинився у центрі скандалу. Цього разу команда, яка обслуговує його сторінки у соціальних мережах, використала без дозволу чуже фото.

А саме – зображення прес-аташе 56-ї окремої мотопіхотної бригади (ОМПБ) ВСУ Поліни Кравченко. Краденим фото Петро Порошенко рекламує свою сторінку у Facebook.

За словами самої Поліни Кравченко, дозволу на використання її фото ніхто з PR-команди Президента не просив, що викликало обурення українських користувачів соціальних мереж.

Це не перший випадок, коли працівники Порошенка порушують законодавство у сфері інтелектуальної власності. Зокрема, раніше вони без дозволу «позичили» фото українського фотографа Антона Скиби.

Але найгучнішим скандалом подібного штибу стали звинувачення з боку відомої української співачки та волонтера Анастасії Приходько. Вона заявила, що представники глави держави обманом використовували її для політичної агітації. Артистка розповіла, як міністр культури України Євген Нищук запропонував їй знятися у соціальному ролику на підтримку української мови, однак він виявився політичним та агітував за Порошенка.

Користувачі соцмереж закликають Президента поважати закон і нагадують, що у вересні 2017 року Порошенко особисто своїм указом створив Вищий суд з питань інтелектуальної власності.