Скандал вокруг Центрального моста Днепра: заместителя Филатова объявили в розыск

Скандал вокруг ремонта Центрального моста в Днепре, в отношении которого спорили президент Зеленский и мэр Днепра Филатов, набирает обороты. На днях в мэрии Днепра проходили масштабные обыски, которые увенчались вручением подозрений близкому окружению городского головы и чиновникам, которые занимались организацией ремонтных работ.

Дело в том, что правоохранители нашли доказательства хищения бюджетных средств во время капремонта переправы. По версии следствия, на махинациях с бетоном подопечные Филатова и подрядчики украли почти 30 миллионов гривен.

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Некоторым фигурантам громкого дела уже даже избрали меру пресечения. Так, учредителя общества-подрядчика, осуществлявшего ремонтные работы, Михаила Беккера, суд арестовал на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере более 40 миллионов гривен. Другого подозреваемого, начальника участка Никиту Заволика арестовали с возможностью внесения залога в размере 1 миллион гривен.

Еще 5 подозреваемых объявили в розыск из-за укрытия от следствия. Среди них – трое высокопоставленных чиновников мэрии Днепра. В частности, заместитель Бориса Филатова – Михаил Лысенко.



Объявленный в розыск заместитель мэра Днепра – Михаил Лысенко/ фото из соцсетей

Что известно про Новый или Центральный мост в Днепре?

Его открыли в 1966 году. С тех пор мост существенно разрушился. В частности, на пешеходной части износилось покрытие – огромные дыры угрожали безопасности пешеходов. Кроме того, "износились" и ограждениях, и опоры освещения, а также – гидроизоляция, стойки опор и фундамент.

В рамках капитального ремонта, который начали в 2017 году на мосту переделали электрические сети, мостовое полотно, навигационную сигнализацию, наружное освещение, контактные сети троллейбуса и тому подобное.

Несмотря на то, что мост открыли еще 7 сентября, в эксплуатацию его так и не сдали из-за значительных нарушений во время ремонта.

Именно из-за этого моста президент Зеленский заключил с мэром Днепра Борисом Филатовым пари. Гарант наведался в Днепр еще раз 14 сентября. Он проехался по мосту, подтвердил, что его успели открыть, однако поражения в пари не признал. По мнению Зеленского, качество ремонта переправы еще надо проверить.

В свою очередь, из-за вероятного хищения средств во время капитального ремонта переправы прокуратура открыла уголовное производство.