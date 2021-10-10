24 канал решил не останавливаться и продолжить обзор 30 лет Независимости. В этом выпуске о том, что не вошло в основную серию программ.

К теме Знаковый 1991: почему развалился Советский Союз и как возродилась Украины

"Энеида" Котляревского

Это едва ли не первое произведение на современном украинском языке. Книгу напечатали в 1798 году. Троянцев Иван Петрович изобразил настоящими казаками. Примечательно, что именно "Энеида" стала первым масштабным украинским мультфильмом независимой Украины.

В начале 90-х годов украинское кино и мультипликация были в упадке. Оставалось смотреть только старые шедевры. Например, таких милых сердцу казаков – героев из серии мультфильмов Владимира Дахно.



Фрагмент мультфильма "Как казаки ..." / Картинка с сайта Центра Довженко

Владимир Дахно рассказал, что любил рисовать карикатуры на друзей еще в школе.

Я всегда интересовался историей Запорожской Сечи. Читал Грушевского, Костомарова – все, что удавалось найти, несмотря на то, что тема казачества тогда относилась к запрещенным. Владимир Дахно Художник-мультипликатор

Поэтому ничего удивительного, что именно довольно похожие казаки стали героями "Энеиды" – первого полнометражного мультфильма независимой Украины Владимира Дахно и художника Эдуарда Кирича.

Режиссер не копировал Котляревского, он создал часовой мультфильм по мотивам поэмы. Там есть и батальные сцены, и даже эротические! Все это – в невероятном казацком колорите.

Именно режиссер Владимир Дахно настоял, чтобы дополнительно "Энеида" получила украинский озвучку, ведь заказывали мультфильм еще при СССР 1988 года. Конечно, "Союзмультфильм" требовал, чтобы Эней и компания говорили исключительно на русском.

То, что Эдуард Кирич еще тогда не побоялся нарисовать трезубец и еще и сине-желтый флаг – так это вообще революционно.

Работали над мультфильмом 3 года. В общем "Энеида" – это почти 100 тысяч рисунков. Картина занимает 39 место значимых лент Украина в рейтинге, составленного Центром Довженко.

Смотрите "Украина 30" про 1990-е годы: видео

Агрессия России против Грузии

В 1992 году Россия напала на Грузию. Тактика была такая же как и 20 лет спустя на Донбассе. Наемники под прикрытием регуляров "ихтамнетов", агрессивная пропаганда местного населения. Гибридная война в ее классическом смысле. Украинцев тоже зацепило.

Ранения на этой войне получил украинский журналист, этнический грузин Георгий Гонгадзе.

Как бы Россия не отмазывалась, что она не участвует в войне – все это блеф,

– заверил Гонгадзе.

После того, как в 1993 году сепаратисты с россиянами взяли Сухуми, сотни тысяч грузин бросились бежать в безопасные регионы. Те картины, которые вы видели в этом году в Афганистане, можно было наблюдать в Грузии почти 30 лет назад.

Справка. Из Афганистана в 2021 году люди массово бежали из-за того, что страну захватили талибы. Подробнее – здесь.

В октябре 1993 года тысячи грузин, спасаясь от смерти, были зажаты в горах Кавказа. Они были без теплой одежды и еды. Каждый день погибало все больше.

Спасение грузинских беженцев

О спасении беженцев президент Грузии Эдуард Шеварднадзе просил у многих лидеров государств. Ельцин, конечно, отказал. Кравчук согласился помочь.

Украина отправила 20 вертолетов с самолетами. Несмотря на сложные условия, они начали эвакуацию. За первый день спасли из горных районов более полутысячи грузин. В целом операция продолжалась с 10 по 14 октября.



Гуманитарная миссия в Грузию / Фото MIL

За это время от этнических чисток спасли более 7500 грузин. Доставили почти 500 тонн груза. Совершили около 300 вылетов.

Несмотря на то, что миссия была гуманитарной, вертолеты обстреливали. Команда работала на пределе человеческих возможностей. В результате войны в Абхазии беженцами стали 250 тысяч грузин. Еще около 5 тысяч гражданских и военных погибли или пропали без вести.

Самопровозглашенную республику Абхазия не признает цивилизованный мир и по сей день.

Обратите внимание Гиперинфляция, циничная Москва и спасение грузин: какой была Украина в 1993 году

Религиозные секты

Начало 90-х годов отличился не только бедностью. Религиозная свобода, которая пришла с падением Союза, позволила начать восстанавливать многоликую духовность Украины. Открывались закрытые храмы, начинали строить новые.

То, что украинцы после 70 лет насаждаемого атеизма жаждали Бога, стало удобным для аферистов, которые оседлали религиозную тему.

Самая известная из тогдашних сект – "Белое Братство". В ноябре адепты ЮСМАЛОС приехали в Киев в ожидании своего Апокалипсиса. Однако вместо конца света встретили бы конец своей секты.



Участники "Белого Братства" / Фото RISU

Правоохранители разогнали шабаш, а лидеров "Белого Братства" арестовали. Как говорится, и не свято место пусто не бывает.

Сандей Аделаджа

В 1993 году в Киев из Беларуси приехал никому неизвестный темнокожий парень с дипломом журналиста. Только не съемкой сюжетов или написанием статей он прославился. Сандей Аделаджа в 1994 году зарегистрировал церковь "Посольство божье".



Сандей Аделаджа / Фото "Информатора"

Пастор стремительно набирал популярность. Его проповеди были успешнее, чем рок-концерты, а он сам становился полномасштабной звездой. Чтобы собрания были еще более успешными – в проповедях пели популярные в то время звезды. Например, Виктор Павлик.

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Аделаджа изображал из себя чуть ли не лучшего друга для американских знаменитостей. Даже самого Чака Норриса знает.

Кроме звезд, к Аделадже тянулись политики. Александр Турчинов и экс-министр юстиции Василий Онопенко были частыми гостями на собраниях "Посольства божьего". А самым известным прихожанином стал Леонид Черновецкий.

Черновецкий, Турчинов и Онопенко / Коллаж 24 канала

Про то, чем закончилась слава Аделаджи и трагический 1995 годдля Европы – смотрите в программе.