На экранах российских телеканалов недавно вышла реклама, где скандальный актер Михаил Пореченков пьет йогурт от компании Danone. Это вызвало большое возмущение в украинских СМИ. Быстрая реакция от французской компании не задержалась.

Они заявили, что прекращают сотрудничество с актером. Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур на своей странице в твиттере.

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Рекламу запустило представительство компании Danone Russia. Олег Шамшур отметил, что разговаривал с Генеральным секретарем компании Франции Матиасом Вишером. Он сообщил, что компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова.

Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь, когда аппетит уже не портят, приятного аппетита,

– написал посол Шамшур.

К слову. Свою позицию высказало украинское отделение Danone – компания "Данон в Украине". Они заявили, что они сожалеют о сложившейся ситуации.

Что известно о Михаиле Пореченкове

Служба безопасности Украины в 2015 году объявила Пореченкова в розыск. Российского актера подозревают в совершении преступления по статье о "террористическом акте или угрозе его совершения".

Михаил Пореченков приехал в оккупированный Донецк на показ своего фильма, который запретили в Украине в 2014 году. Он поехал в Донецкий аэропорт, где ему дали пострелять из крупнокалиберного пулемета. Он был одет в каску с надписью "пресса". Стрелял в сторону украинских военных позиций. В то время там шли ожесточенные бои.

Смотрите видео рекламы с участием Пореченкова:

Что такое Danone? Это французская компания, которая представлена в 130 странах мира. Она специализируется на молочных продуктах и продуктах на растительной основе, воде, детском питании и медицинском питании.