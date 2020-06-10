На екранах російських телеканалів нещодавно вийшла реклама, де скандальний актор Михайло Пореченков п’є йогурт від компанії Danone. Це викликало неабияке обурення в українських ЗМІ. Швидка реакція від французької компанії не забарилась.

Вони заявили, що припиняють співпрацю з актором. Про це повідомив посол України у Франції Олег Шамшур на своїй сторінці у твіттері.

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Рекламу запустило представництво компанії Danone Russia. Олег Шамшур зазначив, що розмовляв із Генеральним секретарем компанії Франції Матіасом Вішером. Він повідомив, що компанія припиняє рекламну кампанію за участі Пореченкова.

Швидка й адекватна реакція. А от тепер, коли апетит уже не псують, смачного,

– написав посол Шамшур.

До слова. Свою позицію висловило українське відділення Danone – компанія "Данон в Україні". Вони заявили, що їм прикро через ситуацію, що склалась.

Що відомо про Михайла Пореченкова

Служба безпеки України у 2015 році оголосила Пореченкова в розшук. Російського актора підозрюють у вчиненні злочину за статтею про "терористичний акт або погрозу його вчинення".

Михайло Пореченков приїхав в окупований Донецьк на показ свого фільму, який заборонили в Україні у 2014 році. Він поїхав у Донецький аеропорт, де йому дали постріляти з великокаліберного кулемета. Він був одягнутий у каску з написом "преса". Стріляв у бік українських військових позицій. У той час там йшли запеклі бої.

Дивіться відео реклами за участі Пореченкова:

Що таке Danone? Це французька компанія, яка представлена в 130 країнах світу. Вона спеціалізується на молочних продуктах та продуктах на рослинній основі, воді, дитячому харчуванні та медичному харчуванні.