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      Скандальная авария в центре Киева: как виновные пытаются уйти от ответственности

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      Во время скандального ДТП в центре Киева Tesla и Range Rover столкнулись прямо возле пешеходного перехода. Тогда пострадали пятеро пешеходов. Две недели прошло с момента аварии, но людям даже не сразу предоставили статус потерпевших. Они опасаются, что виновных не накажут.

      Почти две недели киевлянин Тимур прикован к больничной кровати. Переломы и ушибы он получил, переходя дорогу в центре столицы. На него налетел Range Rover, который от столкновения с Tesla буквально отбросило на пешеходов.

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      "Я помню, как лежу на земле, весь в крови, люди начали собираться", – вспомнил пострадавший Тимур. Пока журналисты общались с мужчиной, его товарища, который также пострадал, оперировали. У него серьезные повреждения внутренних органов.

      Не приходил ни следователь, ни полиция, никаких показаний не брали. Ничего. Будто это все пытаются как-то "замять",
      – рассказал пострадавший в ДТП Тимур Гентош.

      Следователь не приходил, а статус потерпевших люди получили только через 10 дней после аварии, когда сами обратились к адвокату. Именно этот статус позволяет получать информацию о расследовании и рассчитывать на компенсацию. Пострадавшие опасаются, что виновники аварии пытаются избежать ответственности.

      Было потеряно время. Проводились следственные действия, проводился сбор доказательств. В это время пострадавшие, или их представитель не могли принимать в этом участие,
      – сообщил адвокат потерпевшего Евгений Святогор.

      Євген Святогор
      Адвокат потерпевшего

      "Мы ищем очевидцев этой аварии, потому что очень неоднозначно кто был за рулем Range Rover. Медицинский осмотр на месте, который должны были пройти все участники ДТП, я не уверена, что все его прошли должным образом", – рассказала сестра пострадавшего Анжелика.

      Авария произошла на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого еще 19 августа. На видео с регистратора Tesla видно, как автомобиль начинает движение на желтый сигнал светофора, тогда как на перекрестке неожиданно появляется Range Rover. От удара внедорожник отбрасывает в толпу пешеходов. Позже стало известно: в салоне Range Rover на момент ДТП было двое мужчин. Возникла путаница кто именно был за рулем. Со слов очевидцев водитель сразу покинул место ДТП, хотя потом вернулся.

      Владелец Range Rover – бизнесмен Константин Згара. По информации СМИ, он родственник криминального авторитета Валерия Згары и владелец конного завода в Мариуполе, где якобы находятся лошади Виктора Януковича и беглого олигарха Онищенко.

      Костянтин Згара
      Константин Згара

      Возможно, что именно Константин Згара был за рулем Range Rover. Очевидцы утверждают, что позже появился другой мужчина, который выдавал себя за водителя. В полиции любые слухи отвергают. Говорят, уголовное производство зарегистрировали, личность водителя установили, другие подробности не разглашают.

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      "Для этого мы отобрали смывы и отпечатки пальцев с руля. Следователи обратились с ходатайством о проведении автотехнической экспертизы, а также экспертизы технического состояния транспортного средства", – отметила спикер Нацполиции Киева Оксана Блищик. Дело должны направить в суд после завершения всех экспертиз. Вероятно, что через 2-3 месяца.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Виктор Янукович Полиция Александр Онищенко Постраждалі Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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