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      Скандальна аварія в центрі Києва: як винні намагаються уникнути відповідальності

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      Під час скандальної ДТП у центрі Києва Tesla та Range Rover зіштовхнулися прямісінько біля пішохідного переходу. Тоді Постраждали п’ятеро пішоходів. Два тижні минуло з моменту аварії, але людям навіть не одразу надали статус потерпілих. Вони побоюються, що винних не покарають.

      Майже два тижні киянин Тимур прикутий до лікарняного ліжка. Переломи і забої він отримав переходячи дорогу у центрі столиці. На нього налетів Range Rover, який від зіткнення з Tesla буквально відкинуло на пішоходів.

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      "Я пам’ятаю, як лежу на землі, весь в крові, люди почали збиратися", – пригадав постраждалий Тимур. Доки журналісти спілкувалися з чоловіком, то його товариша, який також постраждав, оперували. У нього серйозні ушкодження внутрішніх органів.

      Не приходив ні слідчий, ні поліція, ніяких показань не брали. Нічого. Ніби це все намагаються якось "зам’яти",
      – розповів постраждалий у ДТП Тимур Гентош.

      Слідчий не приходив, а статус потерпілих люди отримали лише через 10 днів після аварії, коли самі звернулись до адвоката. Саме цей статус дозволяє отримувати інформацію про розслідування і розраховувати на компенсацію. Постраждалі побоюються, що винуватці аварії намагаються уникнути відповідальності.

      Було втрачено час. Проводились слідчі дії, проводилось збирання доказів. В цей час потерпілі, або їх представник не могли брати в цьому участь,
      – повідомив адвокат потерпілого Євген Святогор.

      Євген Святогор
      Адвокат потерпілого

      "Ми розшукуємо очевидців цієї аварії, тому що дуже неоднозначно хто був за кермом Range Rover. Медичний огляд на місці, яке повинні були пройти всі учасники ДТП, я не впевнена, що все його пройшли належним чином", – розповіла сестра постраждалого Анжеліка.

      Аварія сталася на перехресті вулиць Саксаганського і Льва Толстого ще 19 серпня. На відео з реєстратора Tesla видно, як автомобіль починає рух на жовтий сигнал світлофору, тоді як на перехресті зненацька з'являється Range Rover. Від удару позашляховик відкидає у натовп пішоходів. Пізніше стало відомо: у салоні Range Rover на момент ДТП було двоє чоловіків. Виникла плутанина хто саме був за кермом. Зі слів очевидців водій одразу залишив місце ДТП, хоча потім повернувся.

      Власник Range Rover – бізнесмен Костянтин Згара. За інформацією ЗМІ, він родич кримінального авторитета Валерія Згари і власник кінного заводу у Маріуполі, де нібито перебувають коні Віктора Януковича і олігарха-втікача Онищенка.

      Костянтин Згара
      Костянтин Згара

      Можливо, що саме Костянтин Згара був за кермом Range Rover. Очевидці стверджують, що пізніше з’явився інший чоловік, який видавав себе за водія. У поліції будь-які чутки відкидають. Кажуть, кримінальне провадження зареєстрували, особу водія встановили, інші подробиці не розголошують.

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      Для цього ми відібрали змиви і відбитки пальців з керма. Слідчі звернулися з клопотанням про проведення автотехнічної експертизи, а також експертизи технічного стану транспортного засобу, – речник Нацполіції Києва Оксана Блищик. Справу мають скерувати до суду після завершення усіх експертиз. Імовірно, що через 2-3 місяці.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Поліція Аварії та ДТП Постраждалі Віктор Янукович Олександр Онищенко
      Джерело: 24 канал
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