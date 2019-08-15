Скандальная схема "Роттердам+": есть ли шанс наказать причастных политиков

О схеме "Роттердам+", какой ущерб она нанесла украинцам, причастности олигарха Рината Ахметова – об этом в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал старший детектив НАБУ Михаил Романюк и руководитель отдела детективов НАБУ Денис Гюльмагомедов.

Начало схемы "Роттердам+"

– Следствие собрало доказательства о сговоре представителей группы компаний, которые работали над тем, чтобы нужные решения были приняты.

– Уголовное производство по этому делу было начато еще в марте 2017 года. 8 августа НАБУ задержало одного из фигурантов, члена регулятора энергетики НКРЕКП на момент принятия решения по "Роттердам+" Владимира Евдокимова. Уже 9 августа Соломенский суд отправил его за решетку с возможностью внесения залога в размере 1,9 миллиона гривен.

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– Также НАБУ 8 августа сообщило о подозрении шестерым лицам, причастным к введению формулы "Роттердам+". В то же время, экс-глава НБУ, бывший сотрудник Roshen Дмитрий Вовк еще более года назад выехал из Украины. А на днях советника гендиректора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лесного суд согласился выпустить под залог в 10 миллионов гривен.

Что такое "Роттердам+"?

Это введенная с 2016 года методика формирования цены на уголь, предназначенного для производства электроэнергии и ТЭС. Эту методику ввели, потому что почти все шахты Донбасса с антрацитовым углем (на котором и работают большинство ТЭС Украины) оказались на неподконтрольной Украине территории.



Чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах. Туда доставляют уголь из Африки и Америки. Однако ежемесячно формула собирает избыточный миллиард гривен. Так, реальная переплата за первые 2,5 года действия формулы "Роттердам+" составила почти 35 миллиардов гривен.