Скандальная схема "Роттердам+": есть ли шанс наказать причастных политиков
О схеме "Роттердам+", какой ущерб она нанесла украинцам, причастности олигарха Рината Ахметова – об этом в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал старший детектив НАБУ Михаил Романюк и руководитель отдела детективов НАБУ Денис Гюльмагомедов.
Начало схемы "Роттердам+"
– Следствие собрало доказательства о сговоре представителей группы компаний, которые работали над тем, чтобы нужные решения были приняты.
– Уголовное производство по этому делу было начато еще в марте 2017 года. 8 августа НАБУ задержало одного из фигурантов, члена регулятора энергетики НКРЕКП на момент принятия решения по "Роттердам+" Владимира Евдокимова. Уже 9 августа Соломенский суд отправил его за решетку с возможностью внесения залога в размере 1,9 миллиона гривен.
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– Также НАБУ 8 августа сообщило о подозрении шестерым лицам, причастным к введению формулы "Роттердам+". В то же время, экс-глава НБУ, бывший сотрудник Roshen Дмитрий Вовк еще более года назад выехал из Украины. А на днях советника гендиректора "ДТЭК Востокэнерго" Бориса Лесного суд согласился выпустить под залог в 10 миллионов гривен.
Что такое "Роттердам+"?
Это введенная с 2016 года методика формирования цены на уголь, предназначенного для производства электроэнергии и ТЭС. Эту методику ввели, потому что почти все шахты Донбасса с антрацитовым углем (на котором и работают большинство ТЭС Украины) оказались на неподконтрольной Украине территории.
Чтобы обеспечить энергетическую независимость Украины от оккупированных территорий, решили покупать топливо на международной бирже в Нидерландах. Туда доставляют уголь из Африки и Америки. Однако ежемесячно формула собирает избыточный миллиард гривен. Так, реальная переплата за первые 2,5 года действия формулы "Роттердам+" составила почти 35 миллиардов гривен.
Схема получения прибыли
– Суть дела "Роттердам+" заключалась в том, что национальный регулятор (НКРЕКП, – 24 канал) во время определения размера тарифа генерирующим компаниям тепловых электростанций с марта 2016 года решил к стоимости угля учесть и транспортные расходы. Потребители платили за электроэнергию с учетом фрахта и перевалки на объем энергетического угля, который добывается фактически в Украине.
– При определении размера тарифа генерирующим компаниям тепловых электростанций с марта 2016 года решили в стоимость угля учесть и транспортные расходы. Потребители платили за электроэнергию с учетом фрахта и перевалки на объем энергетического угля, который добывается фактически в Украине.
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– Следствием установлено и подтверждено экспертизой, что за период с момента расчета первой прогнозируемой оптовой рыночной цены на электроэнергию в соответствии с порядком формирования формулы "Роттердам+" – это с мая 2016 года по декабрь 2017 года – условная сумма ущерба составляет 18,8 миллиарда гривен.
– Согласно тем доказательствам, которые имеются в материалах уголовного дела, фактическими инициаторами принятия регуляторного решения были два служащие группы частных компаний.
– Лещенко пояснил, что речь идет о компании ДТЭК Рината Ахметова. Именно эта компания инициировала введение "Роттерадам+" и именно эта компания получила наибольшую долю из почти 19 миллиардов гривен.
В чем суть преступления с "Роттердам+"?
Следствие выявило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЕКП, чтобы оно включило в тариф на электроэнергию расходы, которых в действительности не было. Говорится о расходах на доставку угля в Украину из портов Европы.
В марте 2016 года НКРЕКП ввела "Роттердам+", предусмотрев несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитывался тариф. Как следствие, выросла стоимость всей электроэнергии на рынке и товаров, производство которых с электричеством связано.
Также следствие считает, что потребителям электроэнергии в течение 2016 и 2017 годов нанесен ущерб на 18,87 миллиарда гривен, из которых 14,3 миллиарда получили частные компании, которые и инициировали введение формулы "Роттердам+".
О наказании политиков, причастных к делу
Руководитель отдела детективов НАБУ Денис Гюльмагомедов рассказал, что ответственность есть разного характера – моральная, финансовая, гражданско-правовая, уголовная, дисциплинарная и политическая.
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– Я думаю, что с момента уже нормального продвижения уголовного производства уже определенная ответственность наступает. Мы, детективы, понимаем запрос общества, что все уже "хотят крови и коррупционеров" и уже всем без разницы на доказательства. Мы себе не ставим за цель найти любую кровь. Мы идем последовательно: оценили решение, кто принимал, какие были течения, кто к этому причастен, который кто защищал интерес.
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8 августа НАБУ задержало одного из фигурантов, члена регулятора энергетики НКРЕКП на момент принятия решения по "Роттердам+" Владимира Евдокимова. Уже 9 августа Соломенский суд отправил его за решетку с возможностью внесения залога в размере 1,9 миллиона гривен.
Также НАБУ 8 августа сообщило о подозрении 6 лицам, причастным к введению формулы "Роттердам+".