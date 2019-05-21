Скандальні призначення Порошенка: хто ці люди та чим вони "хороші"

Нещодавно ми говорили про те, як Петро Порошенко йдучи з посади щедро роздає державні нагороди та військові звання скандальним персонажам. Але я й не думав, що доведеться повертатися до цієї теми, але ж п'ятий президент не зупинився і нагородив ще низку дуже сумнівних діячів.

На завершення своєї президентської каденції Порошенко відзначився тим, що дав орден за заслуги такому собі Ігорю Лисову – скандальному київському забудовнику.

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Такий вчинок чудово ілюструє те, як Порошенко лякає нас реваншем регіоналів, але сам же нагороджує колишніх народних депутатів від "Партії регіонів".

Чим відомий Ігор Лисов

Про його законотворчу діяльність мало що відомо широкому загалу, аж поки у 2009 році він не прославився іншим чином. Тоді в Києві стався один гучний інцидент. Молодий хлопець вночі ганяв містом на джипі Mercedes, серйозно порушуючи правила дорожнього руху. Розсікаючи нічними вулицями, він врізався у припарковану на узбіччі поливальну машину.

Юний мажор вискочив з джипа і накинувся на водія вантажівки, звинувачуючи його в аварії. Коли водій комунальної машини відповів, що він просто стояв і навіть нікуди не їхав, юнак спробував вдарити його ножем. В цій історії дивом обійшлося без жертв, а коли на місце події прибула міліція, вона з великими зусиллями закувала в наручники юного гонщика і почала встановлювати його особу.

Хлопець виявився пасинком народного депутата Ігоря Лисова, який дізнавшись про історію пообіцяв в розслідування не втручатися. Але, за якийсь час, справу закрили покаравши пасинка Лисова незначним штрафом.



Ігор Лисов

Крім того, Лисов відомий тим, що у 2012 році просив дозволу збудувати православний храм в Голосіївському районі Києва. Місцеві мешканці на громадських слуханнях погодилися лише за умови, якщо храм буде Української автокефальної православної церкви. Забудовник пообіцяв так і зробити. А коли храм побудували, його було передано Московському патріархату. Втім, треба визнати, що нещодавно громада храму перейшла до новоствореної помісної Православної церкви України.

Можливо, саме за це Порошенко і нагородив Лисова? Можливо. Але тут є один нюанс. Крім успіхів на релігійній ниві, у Лисова були й проблеми з законом. Зокрема вже після Майдану Генеральна прокуратура порушила справу через масштабну будівельну аферу фірми "Ліко-Град". Згідно з матеріалами слідства, керівництво компанії заволоділо інвестиціями громадян у будівництво житла на суму у 250 мільйонів гривень.

Яким же покаранням закінчилося розслідування тієї масштабної будівельної оборудки? А ось як. Забудовника Лисова президент нагородив орденом. І це не єдине сумнівне нагородження. Інший скандал виник навколо присвоєння Порошенком ордена "За заслуги першого ступеню" Василю Думі – який на сайті президента названий головою ради об'єднання українців в Росії.

Хто такий Василь Дума

Після цього, українська діаспора в Росії назвала указ Порошенка про нагородження Думи "плювком в очі українців", а також закликала негайно скасувати рішення про присвоєння ордену. Оскільки, кажуть, добре пам'ятають, як пан Дума, замість захисту української діаспори зробив чимало, щоб здати інтереси українців Кремлю.



Василь Дума

Українці за кордоном нагадали, що Василь Дума свого часу був російським сенатором і саме з цієї посади був десантований російською владою, щоб розвалювати український рух у Росії. Саме за його керівництва об'єднанням українців в Росії почався наступ і ліквідація на українські організації, зокрема ліквідація української бібліотеки в Москви.

Сам же Дума великої проблеми у цьому не вбачав, і серйозним захистом культурних та національних інтересів українців не займався. Ба більше, він засвітився в доповіді спецпрокурора США Роберта Мюлера в контексті російського втручання в американські вибори. Де згадувалось, що донька Думи передавала запрошення Іванці Трамп – доньці Дональда Трампа і самому Трампу на Петербурзький економічний форум у 2016 році. І таким чином могла працювати на Кремль та російську розвідку.

Втім, в адміністрації президента Порошенка нічого не відповіли на ці закиди. Можливо, вони не хочуть визнавати свою помилку. А, можливо, їм просто не до цього.