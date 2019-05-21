16:23
21 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Танці Путіна з Австрією. Гундяєв фахівець широкого профілю
      Вєсті Кремля
      23:14, 20 травня
      Вєсті.UA: Фішечки інавгурації Зеленського. Ребрендинг партії "Народний фронт"
      Вєсті.UA
      21:45, 20 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, 17 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Приватизація 90-х в Україні
      Згадати все
      23:15, 17 травня
      Телеканал новин 24 Програми Право на правду
      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Скандальні призначення Порошенка: хто ці люди та чим вони "хороші"

      Право на правду 895 Читать новость на русском

      Нещодавно ми говорили про те, як Петро Порошенко йдучи з посади щедро роздає державні нагороди та військові звання скандальним персонажам. Але я й не думав, що доведеться повертатися до цієї теми, але ж п'ятий президент не зупинився і нагородив ще низку дуже сумнівних діячів.

      На завершення своєї президентської каденції Порошенко відзначився тим, що дав орден за заслуги такому собі Ігорю Лисову – скандальному київському забудовнику.

      Читайте також: Людина з оточення Медведчука та очільник СБУ: хто отримав скандальні нагороди від Порошенка

      Такий вчинок чудово ілюструє те, як Порошенко лякає нас реваншем регіоналів, але сам же нагороджує колишніх народних депутатів від "Партії регіонів".

      Чим відомий Ігор Лисов

      Про його законотворчу діяльність мало що відомо широкому загалу, аж поки у 2009 році він не прославився іншим чином. Тоді в Києві стався один гучний інцидент. Молодий хлопець вночі ганяв містом на джипі Mercedes, серйозно порушуючи правила дорожнього руху. Розсікаючи нічними вулицями, він врізався у припарковану на узбіччі поливальну машину.

      Юний мажор вискочив з джипа і накинувся на водія вантажівки, звинувачуючи його в аварії. Коли водій комунальної машини відповів, що він просто стояв і навіть нікуди не їхав, юнак спробував вдарити його ножем. В цій історії дивом обійшлося без жертв, а коли на місце події прибула міліція, вона з великими зусиллями закувала в наручники юного гонщика і почала встановлювати його особу.

      Хлопець виявився пасинком народного депутата Ігоря Лисова, який дізнавшись про історію пообіцяв в розслідування не втручатися. Але, за якийсь час, справу закрили покаравши пасинка Лисова незначним штрафом.

      Ігор Лисов
      Ігор Лисов

      Крім того, Лисов відомий тим, що у 2012 році просив дозволу збудувати православний храм в Голосіївському районі Києва. Місцеві мешканці на громадських слуханнях погодилися лише за умови, якщо храм буде Української автокефальної православної церкви. Забудовник пообіцяв так і зробити. А коли храм побудували, його було передано Московському патріархату. Втім, треба визнати, що нещодавно громада храму перейшла до новоствореної помісної Православної церкви України.

      Можливо, саме за це Порошенко і нагородив Лисова? Можливо. Але тут є один нюанс. Крім успіхів на релігійній ниві, у Лисова були й проблеми з законом. Зокрема вже після Майдану Генеральна прокуратура порушила справу через масштабну будівельну аферу фірми "Ліко-Град". Згідно з матеріалами слідства, керівництво компанії заволоділо інвестиціями громадян у будівництво житла на суму у 250 мільйонів гривень.

      Яким же покаранням закінчилося розслідування тієї масштабної будівельної оборудки? А ось як. Забудовника Лисова президент нагородив орденом. І це не єдине сумнівне нагородження. Інший скандал виник навколо присвоєння Порошенком ордена "За заслуги першого ступеню" Василю Думі – який на сайті президента названий головою ради об'єднання українців в Росії.

      Хто такий Василь Дума

      Після цього, українська діаспора в Росії назвала указ Порошенка про нагородження Думи "плювком в очі українців", а також закликала негайно скасувати рішення про присвоєння ордену. Оскільки, кажуть, добре пам'ятають, як пан Дума, замість захисту української діаспори зробив чимало, щоб здати інтереси українців Кремлю.


      Василь Дума

      Українці за кордоном нагадали, що Василь Дума свого часу був російським сенатором і саме з цієї посади був десантований російською владою, щоб розвалювати український рух у Росії. Саме за його керівництва об'єднанням українців в Росії почався наступ і ліквідація на українські організації, зокрема ліквідація української бібліотеки в Москви.

      Сам же Дума великої проблеми у цьому не вбачав, і серйозним захистом культурних та національних інтересів українців не займався. Ба більше, він засвітився в доповіді спецпрокурора США Роберта Мюлера в контексті російського втручання в американські вибори. Де згадувалось, що донька Думи передавала запрошення Іванці Трамп – доньці Дональда Трампа і самому Трампу на Петербурзький економічний форум у 2016 році. І таким чином могла працювати на Кремль та російську розвідку.

      Втім, в адміністрації президента Порошенка нічого не відповіли на ці закиди. Можливо, вони не хочуть визнавати свою помилку. А, можливо, їм просто не до цього. 

      blog_ava
      Найкращі привітання колезі з Днем народження у прозі та віршах
      сьогодні
      16569
      Автор: Дмитро Гнап
      Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Петро Порошенко Право на правду Скандал Розслідування Будівництво Нагороди
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Відставка уряду: хто стане новим прем’єром і які будуть кадрові перестановки?
      сьогодні , 16:03 Відставка уряду: хто стане новим прем’єром і які будуть кадрові перестановки?
      Інна Жолобович 7991
      Скандальні призначення Порошенка: хто ці люди та чим вони "хороші"
      сьогодні , 15:30 Скандальні призначення Порошенка: хто ці люди та чим вони "хороші"
      Дмитро Гнап 894
      Кадрові ігри Коломойського: на кого та чому ставить олігарх?
      сьогодні , 15:05 Кадрові ігри Коломойського: на кого та чому ставить олігарх?
      Наталя Ромашова 1502
      Чи зможе Верховна Рада приймати рішення після розпуску
      сьогодні , 14:56 Чи зможе Верховна Рада приймати рішення після розпуску
      1002
      Що відомо про Володимира Зеленського: біографія президента України
      сьогодні , 14:20 Що відомо про Володимира Зеленського: біографія президента України
      31631
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук