Напомним, что в отчете международной правозащитной организации, опубликованном 4 августа, говорилось, что бойцы ВСУ якобы подвергают опасности гражданских. Мол, украинские защитники создают базы и применяют вооружение в жилых районах, в том числе в школах и больницах.

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В польской Amnesty International осудили преступные действия россиян в Украине

В польском офисе Amnesty International заявили, что осуждают вторжение россии в Украину и призывают привлечь оккупантов к ответственности за военные преступления и постоянные нарушения страной-агрессором международного гуманитарного права.

В течение 8 лет, то есть с момента оккупации украинского Крыма россией, мы напоминаем, что защита мирного населения во время вооруженных конфликтов является обязанностью всех сторон войны,

– говорится в заявлении.

В Amnesty International добавили, что с первых дней войны российские войска совершают бесчеловечные нападения не только на отдельные гражданские объекты, но и на города-миллионники, небольшие городки и села, часто населенные только мирными жителями.

"Украинцы воюют в своей стране, защищают свое государство и свои семьи, где бы на них не нападали российские войска. Вооруженные Силы Украины при поддержке демократических стран мира, включая Польшу, защищаются от жестоких и несправедливых нападений, воюя в неравных условиях со стороны агрессора ", – говорится в заявлении.

Следствием войны является гибель военных на поле боя, а также гражданских, которые не участвуют в прямых боевых действиях и имеют право на защиту, согласно международному праву.

"Amnesty International отмечает, что никакие обстоятельства не освобождают никого от соблюдения международного гуманитарного права. Независимость, беспристрастность и обоснованность являются основными принципами деятельности нашей организации", – добавили правозащитники.

Обратите внимание! Несмотря на новое заявление об осуждении действий оккупантов в Украине, с сайта польского офиса никуда не исчез отчет Amnesty International об ВСУ, который вызвал негодование не только у украинцев, но и у госпожи посла Великобритании Мелинды Симмонс.

Amnesty International документирует военные преступления российских оккупантов

В организации заявили, что знают о том, что в условиях оборонной войны возникают ситуации, когда близость боевых действий усложняет гарантию безопасности для гражданских. Мол, именно поэтому там постоянно призывают максимально защитить мирных жителей в любой ситуации.

Amnesty International постоянно документирует, среди прочего, случаи расстрелов, пыток, изнасилований и грабежей, совершенных российскими солдатами и наемниками, которые сравняли с землей украинские города,

– говорится в заявлении.

Организация отслеживает нарушения прав человека и международного гуманитарного права, где бы они ни случались, независимо от того, кто их испытал и кто их применяет. В частности это касается войны в Украине. Зафиксированные Amnesty Internationa случаи нарушений касаются:

целенаправленных или неразрозненных нападений на мирное население,

расстрелов гражданского населения российской армией,

российских военных преступлений, в частности в Киевской области и Мариуполе,

гуманитарных катастроф, вызванных регулярными обстрелами и осадами городов россиянами.

"С начала войны мы накопили ряд выводов о незаконной гуманитарной деятельности, которые систематически публикуем, продвигаясь в сборе доказательств нарушений прав украинского гражданского населения", – добавили в организации.

В Amnesty International подытожили, что уделяют первостепенное внимание обеспечению прав человека и защите жизни гражданских. Там будут продолжать работать над соблюдением общеобязательных принципов международного гуманитарного права.

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