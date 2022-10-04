После скандального заявления про Крым на Илона Маска нахлынула очередная волна популярности. Правда, на этот раз со знаком минус, ведь его подвергли критике все, кто только мог. Он начал жаловаться на атаку "ботов", чью реакцию собрал 24 канал.

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Украинцы объяснили Маску, с кем он имеет дело

Действительно. Самая большая атака ботов, которую я когда-либо видел,

– написал Маск.

Реакция не заставила себя долго ждать. Пользователи сети рассказали предпринимателю все, что думают о нем и его заявлении о ботах.

Например, в Грузинском легионе, который сейчас бок о бок с украинцами защищает наше государство, обратили внимание на количество подписчиков Маска. В посте подчеркнули, что он потерял тех украинцев, которые уважали его и выражали свою симпатию.

Мы люди, Илон. И исходя из того факта, что количество ваших подписчиков уменьшилось со 107,7 миллиона до 107,6 миллиона подписчиков. Вы подводите их сейчас,

– подчеркнули военные.

Депутат Киевского городского совета и офицер Алина Михайлова тоже доказала, что она, как и другие пользователи, – не бот. Военная отметила, что она – верифицированный пользователь в твиттере с галочкой, как и сам Илон Маск.

Свидетельствую, что эти ваши слова абсурдны и говорят о вашей ограниченности, тупости и серьезных пробелах в истории. Но сейчас выглядит так, будто вы полны русского л***а,

– подчеркнула она.

Другая пользовательница сети заметила, что на Илона Маска посыпалась критика не от ботов. Он имеет дело с гражданами Украины: "Мы не боты, мы украинцы и нас 44 миллиона".

Украинский дипломат Александр Щерба добавил, что у Маска спор с живыми людьми. Те, кто использует его продукты. И теми, кто делает бизнесмена богатым. Таким образом он намекнул на то, что соответствующие заявления повлияют не только на репутацию Маска, но и на решения, связанные с покупкой его товаров.

Сергей Притула добавил, что украинцы знают историю, а также ценят свое будущее. Так что решил от всего нашего общества сделать подарок Московии. Он вместе с блогером и волонтером Игорем Лаченковым открыли сбор средств на учебник по истории для миллиардера. К моменту написания новости на него уже собрали более 2 миллионов гривен.



Маск получит учебник по истории, а остальные деньги пойдут на ВСУ / Скриншот

Как отметил Притула, учебник Илону приобретут, а остальные средства направят на нужды ВСУ. Сам Лаченков предложил уже начать копить деньги на покупку SpaceX. На что Притула ответил: "А давай".

Цепь ответов на обвинения в атаке ботов просто нескончаема. Илону Маску и исторические статьи бросали, и мемами его засыпали, и, конечно же, проклятиями. Как бы там ни было, предприниматель однозначно нанес себе незаурядные репутационные проблемы.

С чего начался скандал вокруг Маска