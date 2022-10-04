Після скандальної заяви про Крим Ілона Маска нахлинула чергова хвиля популярності. Правда, цього разу зі знаком мінус, адже його розкритикували усі, хто лише міг. Тож він почав бідкатися на атаку "ботів", чию реакцію зібрав 24 канал.

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Українці пояснили Маску, з ким він має справу

Дійсно. Найбільша атака ботів, яку я коли-небудь бачив,

– написав Маск.

Реакція не змусила на себе довго чекати. Користувачі мережі розповіли підприємцю все, що думають про нього та його заяву про ботів.

Наприклад, у Грузинському легіоні, який зараз пліч-о-пліч з українцями боронить нашу державу, звернули увагу на кількість підписників Маска. У пості наголосили, що він втратив тих українців, котрі поважали його та висловлювали свою симпатію.

Ми люди, Ілоне. І виходячи з того факту, що кількість ваших підписників зменшилася зі 107,7 мільйона до 107,6 мільйона підписників. Ви підводите їх зараз,

– наголосили військові.

Депутатка Київської міської ради й офіцерка Аліна Михайлова теж довела, що вона, як і інші користувачі, – не бот. Військова наголосила на тому, що вона – верифікований користувач у твітері з галочкою, як і сам Ілон Маск.

Свідчу, що ці ваші слова є абсурдними та говорять про вашу обмеженість, тупість та серйозні прогалини в історії. Але зараз виглядає так, ніби ви повні російського л***а,

– підкреслила вона.

Інша користувачка мережі зауважила, що на Ілона Маска посипалася критика не від ботів. Він має справу з громадянами України: "Ми не боти, ми українці і нас 44 мільйони".

Український дипломат Олександр Щерба додав, що у Маска суперечка з живими людьми. Тими, хто використовує його продукти. Та тими, хто робить підприємця багатим. Таким чином він натякнув на те, що відповідні заяви неабияк вплинуть не лише на репутацію Маска, а й на рішення, пов'язані з покупкою його товарів.

Сергій Притула додав, що українці знають історію, а також цінують своє майбутнє. Тож вирішив від усього нашого суспільства зробити подарунок Маскові. Він разом з блогером і волонтером Ігорем Лаченковим відкрили збір коштів на підручник з історії для мільярдера. На момент написання новини на нього вже зібрали понад 2 мільйони гривень.



Маск отримає підручник з історії, а решта грошей підуть на ЗСУ / Скриншот

Як зазначив Притула, підручник Ілонові придбають, а решту коштів спрямують на потреби ЗСУ. Сам Лаченков запропонував уже почати збирати гроші на покупку SpaceX. На що Притула відповів: "А, давай".

Ланцюг відповідей на звинувачення в атаці ботів просто нескінченний. Ілону Маску і історичні статті кидали, і мемами його засипали, і, звичайно ж, прокльонами. Хай там як, підприємець однозначно завдав собі неабияких репутаційних проблем.

З чого почався скандал навколо Маска