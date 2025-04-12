В сети появилась информация, что Владислава Лукьянова заметили в столичном ресторане. Об этом стало известно в фейсбуке журналистки Кристины Бердинских, пишет 24 Канал.

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Одиозного "регионала" заметили в Киеве

В своем фейсбуке журналистка начала свое сообщение с того, что, по ее словам, "иногда внезапно перед тобой появляются "призраки прошлого" и сразу вспоминаешь все детали чьей-то политической биографии".

Владислав Лукьянов в столичном ресторане / Фото в фейсбуке Кристины Бердинских

Речь идет о политической биографии Владислава Лукьянова. В 2014 году он выступал под флагами "ДНР" в Харцызске и поддерживал незаконный референдум, когда те захватывали городской совет.

Не знаю, что там с расследованием, но не похоже, что Лукьянов в 2025-м чувствует в Киеве какой-то дискомфорт после стольких лет откровенно антиукраинской деятельности. Ходит в дорогие рестораны, все у него ок,

– подытожила журналистка.

В чем обвиняют Владислава Лукьянова

В сентябре 2014 года Лукьянов ездил с рабочим визитом в Государственную думу России вместе с Таисией Повалий, Евгением Мураевым, Владимиром Олейником и другими "миротворцами"

На какое-то время Лукьянов исчез из публичного поля, но в 2020 году он стал депутатом в городском совете Бахмута от ОПЗЖ. Он перерегистрировал собственную компанию интернет-провайдера по российскому законодательству и предоставил ФСБ полный доступ к имеющемуся оборудованию, что позволило российской спецслужбе контролировать интернет-активность местного населения.

Также Лукьянов регулярно вносил средства в бюджет России в виде "налогов" и "сборов" и неоднократно публично оправдывал вооруженную агрессию России против Украины. Позже он попытался бежать за границу.

В 2024 году стало известно, что экс-нардепа-"регионала" задержала СБУ, когда он пытался сбежать из Украины. Служба сообщила о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии России против Украины и глорификации ее участников. Лукьянову грозило тюремное заключение.

Позже журналисты издания Watcher's выяснили, что Лукьянова задерживали еще в феврале 2024 года. Тогда суд направил его под домашний арест без ношения электронного браслета, но фактически "регионал" все время был на свободе.