В мережі з'явилася інформація, що Владислава Лук'янова помітили в столичному ресторані. Про це стало відомо у фейсбуці журналістки Крістіни Бердинських, пише 24 Канал.

Читайте також Писала Небензі листи: у Києві ув'язнили матір екснардепки від "Партії регіонів" Олену Бережну

Одіозного "регіонала" помітили в Києві

У своєму фейсбуці журналістка почала своє повідомлення з того, що, за її словами, "інколи раптово перед тобою з'являються "привиди минулого" й одразу згадуєш усі деталі чиєїсь політичної біографії".

Владислав Лук'янов у столичному ресторані / Фото у фейсбуці Крістіни Бердинських

Йдеться про політичну біографію Владислава Лук'янова. У 2014 році він виступав під прапорами "ДНР" у Харцизьку та підтримував незаконний референдум, коли ті захоплювали міську раду.

Не знаю, що там з розслідуванням, але не схоже, що Лук'янов у 2025-му відчуває у Києві якийсь дискомфорт після стількох років відверто антиукраїнської діяльності. Ходить у дорогі ресторани, усе у нього ок,

– підсумувала журналістка.

У чому звинувачують Владислава Лук'янова

У вересні 2014 року Лук'янов їздив з робочим візитом до Державної думи Росії разом із Таїсією Повалій, Євгенієм Мураєвим, Володимиром Олійником і іншими "миротворцями"

На якийсь час Лук'янов зник з публічного поля, але у 2020 році він став депутатом в міській раді Бахмута від ОПЗЖ. Він перереєстрував власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством та надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення.

Також Лук'янов регулярно сплачував кошти до бюджету Росії у вигляді "податків" та "зборів" та неодноразово публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України. Пізніше він спробував втекти за кордон.

У 2024 році стало відомо, що екснардепа-"регіонала" затримала СБУ, коли він намагався втекти з України. Служба повідомила про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Росії проти України та глорифікації її учасників. Лук'янову загрожувало тюремне ув'язнення.

Пізніше журналісти видання Watcher's з'ясували, що Лук'янова затримували ще в лютому 2024 року. Тоді суд направив його під домашній арешт без носіння електронного браслета, але фактично "регіонал" весь час був на волі.