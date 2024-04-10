Зловмисника затримали неподалік прикордонного пункту пропуску в Одеській області. 60-річний фігурант намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку. В СБУ не називають ім'я підозрюваного, але "Українська правда" пише, що мовиться про Владислава Лук'янова.

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У чому підозрюють "регіонала"

У 2020 році він став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ. Після захоплення частини регіону він пішов на співпрацю з ворогом і "перереєстрував" власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством.

Крім того, він надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення.

Цікаво, що сам зрадник переїхав на підконтрольну Україні територію. Звідти він управляв компанією у віддаленому режимі.



Крім цього, він розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету Росії у вигляді "податків" та "зборів".



Таким чином він фінансував військово-промисловий комплекс Росії та її окупаційні угруповання, які воюють проти України.



При цьому зловмисник публічно виправдовував збройну агресію Росії, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських телеграм-каналів. Згодом він вирішив втекти за кордон.

У затриманого провели обшуки

Правоохоронці вже провели обшук вдома у затриманого. В нього вилучили мобільний телефон та чорнові записи із доказами його злочинних дій.



Наразі депутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників.



Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта. Йому загрожує тюремне ув’язнення.



