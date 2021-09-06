Аблова подозревают в деле о захвате власти. ВАКС должен был избрать ему меру пресечения, но судья не пришел.

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Аблова доставят принудительно

Отметили, что Аблова должны доставить принудительно на заседание 15 сентября на 12:45.

В "Центре противодействия коррупции" отметили, что, по словам адвокатов Аблова, их клиент находится на больничном. Однако следственный судья не имел данных о тяжелой болезни судьи или о том, что он не может оставить медицинское учреждение.

Обратите внимание! В апреле 2021 года президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду неотложный законопроект о ликвидации ОАСК. С тех пор законопроект находится в парламенте без движения. Представитель президента в КСУ Федор Вениславский уверял, что в 2021 году за проект проголосуют.

Что этому предшествовало