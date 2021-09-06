Аблова подозревают в деле о захвате власти. ВАКС должен был избрать ему меру пресечения, но судья не пришел.
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Аблова доставят принудительно
Отметили, что Аблова должны доставить принудительно на заседание 15 сентября на 12:45.
В "Центре противодействия коррупции" отметили, что, по словам адвокатов Аблова, их клиент находится на больничном. Однако следственный судья не имел данных о тяжелой болезни судьи или о том, что он не может оставить медицинское учреждение.
Что этому предшествовало
- Глава ОАСК Павел Вовк, его заместитель Евгений Аблов и Валерий Келеберда являются фигурантами производства по созданию преступной организации с целью захвата государственной власти.
- По версии следствия, они хотели установить контроль над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создать искусственные препятствия в их работе.