Аблова підозрюють у справі про захоплення влади. ВАКС мав обрати йому запобіжний захід, але суддя не прийшов.

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Аблова доставлять примусово

Зазначили, що Аблова мають доставити примусово на засідання 15 вересня на 12:45.

У "Центрі протидії корупції" зазначили, що, за словами адвокатів Аблова, їх клієнт перебуває на лікарняному. Однак слідчий суддя не мав даних про тяжку хворобу судді або про те, що він не може залишити медичний заклад.

Зверніть увагу! У квітні 2021 року президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради невідкладний законопроєкт про ліквідацію ОАСК. Відтоді законопроєкт перебуває у парламенті без руху. Представник президента в КСУ Федір Веніславський запевняв, що у 2021 році за проєкт проголосують.

Що цьому передувало