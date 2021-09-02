Виконувач обов'язків голови Вищої ради правосуддя Віктор Грищук 11 серпня звернувся до міжнародних організацій та Ради суддів надати кандидатури до складу Етичної ради. Це дає старт судовій реформі.

К теми Судебная реформа под угрозой: старые "кланы" будут блокировать изменения

Вже 15 вересня 2021 року цю Раду мають сформувати й вона зможе приступити до свого головного завдання – рекомендувати звільнити недоброчесних членів ВРП та підібрати достойні кандидатури на вакантні посади у раді правосуддя. Це дозволить справді перезавантажити головний орган судової системи.

Формальний з'їзд суддів

Наразі у Вищій раді правосуддя є 17 членів. З них 10 обрали на з'їзді суддів України. Такий з'їзд у грудні 2018 року начебто обрав до ВРП Світлану Шелест та Ларису Іванову. Їх наперед визначили кулуарними домовленостями керівники судової системи, а саме голосування було формальністю.

Такою ж "спущеною зверху" кандидатурою був і Олег Прудивус. Про його "обрання" також знали напередодні голосування. Прудивус став суддею Запорізького окружного адмінсуду у червні 2007 року, а вже через 4 місяці став головою суду.

У травні 2013 року Вища рада юстиції, у яку тоді входили Андрій Портнов, Сергій Ківалов, Віктор Пшонка, Віктор Татьков знову призначають Прудивуса головою. Ця компанія ніколи не обирала випадкових і неслухняних людей.

Хто такий Олег Прудивус

Не дивно, що у часи Революції Гідності Прудивус заборонив мітинг біля прокуратури Запорізької області з вимогами розслідувати злочини беркутівців та проти фальшування справ щодо майданівців. За це його варто було звільнити, але ВРП відмовилась його карати.



Суддя Олег Прудивус підтримує зв'язки з Росією / Фото ВРП

Після Майдану він 3 рази ставав головою суду попри пряму заборону закону одній особі очолювати суд більш як 2 рази поспіль. Член ВРП має дуже міцні зв'язки з Росією та активно їх підтримує. У березні 2014 року, якраз після окупації Криму, суддя разом з дружиною майже 40 днів провів у Росії.

Увесь серпень 2014 року, коли на Донбасі вже йшла реальна війна, він був у Криму. Зрештою, ще донедавна родина Прудивусів щороку їздила до Москви на новорічні свята і влітку. До речі, він має доступ до державної таємниці, але не переймається, що дуже ризикує нею.

Що врятувало Прудивуса від вето громадськості

З такими фактами Прудивус однозначно мав отримати негативний висновок Громадської ради доброчесності. Він мав проходити оцінювання на початку 2019 року, однак його чомусь перенесли на 14 грудня 2018 року – за кілька днів до виборів членів ВРП.

Водночас повноваження першої ГРД вже припинились, а другу ще не обрали. Тобто він проходив оцінювання без ГРД. Саме це його і врятувало від вето громадськості.

Читайте также Источник коррупции под угрозой: в ВСП "пылает" из-за прекращения рассмотрения жалоб на судей

На посаді члена ВРП Прудивус запам'ятався стандартним покриванням недоброчесних суддів. Для прикладу, Автомайдан виявив, що за перевищення швидкості на автомобілі, яким користується одіозний суддя Печерського суду Віктор Кицюк лише за місяць склали 17 протоколів. Однак на співбесіді він все заперечував.

Ми подали скаргу і просили перевірити, хто оплачував ці штрафи. Це б викрило брехню судді. Однак Прудивус взагалі повернув скаргу без розгляду.

За злочин – символічне покарання

Навіть у тих випадках, де ВРП вимушена визнавати порушення судді, Прудивус пропонував символічні покарання. Наприклад, коли під час Революції Гідності затримали, кинули за ґрати та звинуватили у побитті беркутів 72-річного Миколу Пасічника.

Наразі слідчого та прокурора, які це організували, судять, але суддя Оболонського суду Олена Жежера відверто підігрувала обвинуваченим і затягувала. Тому Микола Пасічник не дожив навіть до початку розгляду справи у суді. Такі дії просто вбивають віру у правосуддя.



"Беркут" веде активіста Революції Гідності Миколу Пасічника / Фото фейсбук-сторінки Центру протидії корупції

Ми подали скаргу і ВРП навіть встановила порушення у діях судді, але покарали її доганою. Прудивус спочатку взагалі пропонував обмежитись лише попередженням.

Проявився член ВРП і у переслідуванні непокірних та застосуванні подвійних стандартів. Саме він доповідав у справі відомої судді Лариси Гольник, де її хотіли покарати за публікацію у фейсбуці правди щодо псевдожурналіста, який займався її медіабулінгом.



Суддю Ларису Гольник хотіли покарати з публікацію у фейсбук / Фото ВРП

Прудивус зробив висновок, що Гольник порушила суддівську етику. Хоча якраз перед цим у ВРП розглядали скаргу на Павла Вовка за його зневажливий пост про НАБУ та Вищий антикорсуд і вирішили, що некоректні пости у фейсбуці взагалі не можуть бути підставою для "дисциплінарки".

Через прудивуса Вовк контролює ВРП

Однак найбільше Прудивус запам'ятався завдяки його зв'язкам з Павлом Вовком. Вони настільки близькі, що Вовк ділився з ним планами із захоплення влади у Вищій кваліфкомісії.

На записах НАБУ з кабінету голови ОАСКу зафіксували, як Вовк хвалився Прудивусу, що приведе у ВККС своїх людей, тому можна бути певним – Прудивус є членом "вовчої команди", через яку Вовк контролює ВРП.

Обратите внимание Противник реформы судов: Вовк может влиять на ВСП через Гречковского

Крім того, він намагався приховати реальний конфлікт інтересів під час розгляду ВРП моєї скарги на суддю Євгена Аблова. З'ясувалось, що Прудивус з ним теж дружить та був у нього на дні народженні, коли розглядали скаргу. Він мав заявити самовідвід, однак просто приховав це. Мабуть, планував допомогти другу уникнути покарання.

Однак я заявив відвід і дисциплінарна палата відвела Прудивуса та вирішила звільнити Аблова. Проте потім вплив друзів Вовка таки переважив і ВРП замінила звільнення на догану, тому з Прудивусом і його роллю у ВРП все зрозуміло.

Як суддя Краснощокова використовує владу у ВРП

У грудні 2018 з'їзд обрав ще одну членкиню ВРП – Наталію Краснощокову. Це суддя Донецького апеляційного суду, яка почала працювати у 1991 році. Вона також входила у наперед узгоджений список членів ВРП, за яких з’їзд мав проголосувати. Однак про неї було дуже мало інформації й про якісь її зашквари не було відомо.

Мені було цікаво, як вона використає отриману владу у ВРП. Може її дії відрізняються від звичайної практики ВРП. Дива не трапилось – не може узгоджений верхівкою системи кандидат піти проти цієї системи, тому Краснощокова нічим не відрізняється від більшості інших членів ВРП.

Важно Темные дела в ВРП продолжаются: Вовку удалось получить поддержку новых судьей

Колишня дружина судді ОАСКу Ігоря Качура кілька років добивається повернення її малолітньої доньки, яку він фактично викрав. При розлученні суддя Солом'янського суду Олена Букіна вказала у рішенні, що дочка залишається проживати з мамою. Проте через деякий час вона внесла виправлення у рішення та забрала цю фразу. Начебто це було помилкою.

Це однозначне порушення і суддя не мала права цього робити. Ми подали скаргу, але Краснощокова не побачила у діях Букіної жодних порушень. На моє переконання, і рішення Букіної й рішення Краснощокової є результатом домовленості з суддею Качуром.

Краснощокова захищає Вовка

До речі, з ОАСКом у членкині ВРП теж особливі стосунки. Вона послідовно захищає Вовка і його команду. Нещодавно Краснощокова була доповідачкою при розгляді цікавої скарги на нього.

Журналісти "Слідства.Інфо" опублікували записи НАБУ, з яких випливало, що до Вовка приходив колишній заступник прокурора Солом'янського району Києва Олександр Колесниченко. До речі, це син колишнього голови Вищої ради юстиції. Прокурора люстрували й він хотів поновитись через ОАСК, тому прийшов до Вовка радитись, як це вирішити.



Павло Вовк впливає на рішення ВРП / Фото Окружного адмінсуду Києва

Вовк сказав, що зробити та пообіцяв, що "все буде". Прокурор зробив, як казав Вовк і суддя Келеберда ухвалив рішення, яке обіцяв голова ОАСКу. Очевидно, що мовиться про замовне рішення та вплив Вовка на іншого суддю, але членкиня ВРП не побачила у цьому жодної проблеми.

Саме так і працює чинна судова система, представницею якою якої вона є, тому з Краснощоковою теж усе зрозуміло. Сподіваюсь, що Етична рада ретельно проаналізує усі ці дії членів ВРП та рекомендує їх звільнити, а на їхнє місце прийдуть доброчесні професіонали, які нарешті змінять нашу судову систему на краще.