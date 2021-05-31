Поки влада зволікає із вирішенням цього питання, ВРП щоденно продовжує робити свої темні справи. Зокрема, блокує реформи, покриває недоброчесних, переслідує тих, хто пішов проти системи.

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Нові члені підтримують Вовка

До цих справ дуже швидко долучились члени ВРП, обрані З'їздом суддів лише 2 місяці тому. Зокрема, нещодавно вони підтвердили свою повну лояльність до голови Окружного адміністативного суду Києва Павла Вовка.

Записи Національного антикорупційного бюро з кабінету голови ОАСКу настільки шокуючі та обурливі, що понад 25 тисяч людей підписали петицію про його ліквідацію, а президент нарешті вніс такий законопроєкт до парламенту.

Однак ще більш обурює демонстративний саботаж розслідування та показова впевненість "вовчої" команди, що жодного покарання вони не понесуть. Ця впевненість є цілком обґрунтованою, бо Вища рада правосуддя продовжує максимально покривати Вовка.

Вовк порушує законодаство

На початку 2021 року уся країна спостерігала за трагікомічним серіалом під назвою "Спробуй привести Вовка до суду". Його явка була потрібна для обрання йому запобіжного заходу у справі про захоплення влади.

Спершу він утікав від детективів НАБУ, які намагались вручити йому повістки про виклик до Вищого антикорсуду. На суд Вовк звісно не явився. Тоді антикорсуд ухвалив привести голову ОАСКу примусово. Однак у день засідання він просто зник.

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Коли ж детективи НАБУ прийшли до ОАСКу їм повідомили, що Вовка немає. Загалом Антикорсуд 6 раз ухвалював рішення про примусовий привід. Усі рази історія повторялась.



Вовк отримує підтримку від нових суддів / Фото ВРП

Вовк зникав на день засідань, а потім писав у себе у фейсбуці, що насправді нікуди він не ховається і взагалі був на роботі. Більше того, він публічно заявив, що знає про рішення Антикорсуду про примусовий привід, але вважає його злочинним і не збирається виконувати.

У багатьох вникало питання – невже суддя може собі дозволити так демонстративно не виконувати судове рішення та ігнорувати судові виклики. Насправді ні.

Такі дії є грубим порушенням обов'язків судді, що явно підривають авторитет правосуддя. Лише цього достатньо, щоб звільнити Вовка за дисциплінарний проступок. Але це може зробити лише Вища рада правосуддя.

Ще один приклад неприпустимого невиконання судових рішень, заклик членкині ВРП Лариси Швецової сформувати нульову толерантність до таких дій.

Ігнорують заяви

Фундація DEJURE радо підтримала цю ідею та ще на початку лютого й подала скаргу на Павла Вовка. Зокрема, акцентували на тому, що суддя не вправі публічно відмовлятись від виконання судового рішення та ігнорувати повістки.

Скарга потрапила до членкині ВРП Наталії Краснощокової. Хоча закон дає лише 60 днів на її розгляд, у ВРП "думали" над нею майже вдвічі довше. І от 26 травня перша дисциплінарна палата відмовилась бодай відкрити провадження щодо Вовка. Тобто у його діях начебто немає жодних порушень.

Цим ВРП фактично дозволяє кожному не виконувати судові рішення і не ходити на судові засідання. Для цього треба просто сказати, що ви вважаєте рішення та повістки суду незаконними, а тому не збираєтесь їх виконувати. Вовку ж можна, значить і вам теж.

Так, це абсурд. Більше того, я переконаний, що якщо б мовилось не про Вовка, то рішення було б зовсім іншим. Це свідчить, що у Вовка і далі зберігся вплив на Вищу раду правосуддя. Нагадаю, що плівки НАБУ дають яскраві докази, як він давав вказівки членам ВРП.

ВРП отримала вказівки Вовка

Йовірно, що такі ж вказівки у ВРП отримали і тепер. До складу палати, яка не побачила порушень у діях Вовка, входять не лише його старі друзі – Наталія Краснощокова, Тетяна Розваляєва та Світлана Шелест, але й Інна Плахтій та Валерій Суховий, яких призначили лише 2 місяці тому.

Тож у "вовчій" раді правосуддя все стабільно, усі засвідчили свою лояльність шефу і він далі спокійно може "чудити".

Ця скарга на Вовка не єдина. Ми подали ще як мінімум 5. Вони на розгляді у членів ВРП Наталії Блажівської, Тетяни Розваляєвої, Володимира Говорухи. Головну скаргу, яка базується на плівках НАБУ та є 100 % підставою для його звільнення, розглядає новопризначена Інна Плахтій.

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У принципі спрогнозувати результат не важко, але от дійсно цікаво, як та ж Плахтій обґрунтує відсутність порушень з боку Вовка. Впевнений, що Етичній раді, яка буде перевіряти діючих членів ВРП на підставі нового закону, це теж буде цікаво.

ВРП переслідує суддів

Якщо ви думаєте, що ВРП зупинилась на покриванні Вовка, то помиляєтесь. Вона ще й активно переслідує суддів, які посміли допомогти НАБУ викрити злочинну організацію в ОАСКу.

Раніше ВРП вже карала суддю Віталія Радченка з Галицького суду міста Львова, який дозволив обшуки у кабінеті Вовка. А тепер взялись за голову Чернігівського апеляційного суду Геннадія Салая.

Це саме той суддя, який дав дозвіл на прослушку кабінету Павла Вовка. Завдяки йому голові і суддям ОАСКу висунуті обвинувачення, а уся країна почула закулісся "вовчого кривосуддя".

Звісно, що на Салая посипались скарги у Вищу раду правосуддя. Найсмішніше, що їх подали ті, кого ми і почули на плівках НАБУ – Ростислав Кравець та Антоніна Славицька. Кравець це той, через якого і подавались позови відповідно до плану Вовка про захоплення влади.



Вища рада правосуддя переслідує суддів / Фото ВРП

Друга скаржниця – Антоніна Славицька, теж дуже близька Вовку. На момент записів вона була помічницею Сергія Ківалова. На плівках є яскравий момент, коли Сергій Остапець, який став членом ВККС, за схемою Вовка обіцяє Славицькій заплатити та відпрацювати за посаду.

Зверніть увагу! Тепер ж Славицька не проста помічниця, а ціла нардепка від "Опозиційної платформи – За життя" та входить до комітету з питань антикорупційної політики.

28 квітня Третя дисциплінарна палата на підставі скарг Кравця та Славицької відкрила провадження щодо Салая. Цікаво, що до складу цієї палати входить друг Вовка Павло Гречківський.

Конфлікт інтересів

Із записів НАБУ випливає, що він з Гречківським не лише вирішує питання у ВРП, але й віскі п'є до другої години ночі. Доповідачкою у цій справі є Лариса Швецова. Та, якій Вовк прямо вказує, які рішення потрібно ухвалювати.

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Виходить, що справу проти судді Салая розглядають двоє членів ВРП, які мають тісні стосунки з Вовком. Більше того завдяки цьому судді вони засвітились на плівках НАБУ і серйозно підмочили свою репутацію.

Це – конфлікт інтересів. Однак членни ВРП так не вважають. Вони мають намір показово покарати Салая, щоб інші навіть не думали йти проти кругової поруки. Ради цього навіть відклали розгляд його заяви про відставку.

4 нових члени Вищої ради правосуддя, які були призначені за старою процедурою, абсолютно не змінили суть і принципи її роботи. Це ще раз доводить, що Венеційська комісія повністю права – без повного перезавантаження ВРП та зміни правил призначення її членів, будь-яка судова реформа приречена на провал.