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      Скандального судью Емельянова уволили из-за расследования журналистов

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      Скандального судью Емельянова уволили из-за расследования журналистов
      Скандального судью Емельянова уволили из-за расследования журналистов / Судебно-юридическая газета

      Скандального судью Артура Емельянова, фигурировавшего в нескольких журналистских расследованиях, уволили. Высший совет правосудия притянул его к дисциплинарной ответственности в виде представления на увольнение.

      Об этом говорится в материалах программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет Bihus.Info.

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      Отметим, что Артур Емельянов – отстранен от правосудия из-за статуса подозреваемого по делу о вмешательстве в работу других судей. Однако, до недавнего времени оставался судьей. А летом журналисты программы разоблачили тайный офис судьи, куда к нему приезжали другие фигуранты уголовных производств.

      Емельянов подозревается ГПУ в давлении на судей ряда хозяйственных судов, которые он ранее возглавлял.

      Как выяснили журналисты в тексте подозрения утверждается, что Емельянов требовал от подчиненных судей принятия нужных решений в ряде хозяйственных дел. А именно:

      1. Убеждал судью Хозяйственного суда г. Киева удовлетворить иск ООО "БМК Планета-Мост" о признании недействительным купли-продажи ценных бумаг;
      2. Пытался повлиять на того же судью в деле по иску прокуратуры г. Киева в интересах государства об отмене решений о передаче земельного участка ООО "Славутич". По данным следствия, Емельянов требовал от судьи оставить иск без рассмотрения или отказать по существу в связи с его необоснованностью;
      3. Требовал отложить рассмотрение, прекратить и приостановить производство по делу по иску АО "БТА Банк" (Казахстан) о взыскании 168 млн грн. задолженности;
      4. Давал указание принять решение об удовлетворении иска ООО "Лук Авиа Ойл" о признании недействительным решения Антимонопольного комитета.
      5. Оказывал давление на судью, которая рассматривала ряд исков прокуратуры о расторжении договоров о предоставлении права на эксплуатацию фиксированных мест парковки с частниками (ООО "Сонар ТМ", ООО "Рент Инвест", ООО Сусла В. В., ФЛП Ковалева С. Е.) .

      В электронной декларации 2015 года судья Емельянов указал эквивалент 10 миллионов гривен наличных при годовой зарплате 226 тысяч гривен.

      Кроме того, Артур Емельянов не декларирует пользование автомобилями. Единственное транспортное средство в его декларации – мотороллер "Веспа" 2012 года выпуска. Однако Емельянов постоянно пользуется автомобилем Honda Accord стального цвета 2017 года выпуска.

      Теги: Новости Украины Судьи Расследования
      Источник: 24 канал
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