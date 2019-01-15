Скандального суддю Ємельянова звільнили через розслідування журналістів

Скандального суддю Артура Ємельянова, що фігурував в кількох журналістських розслідуваннях, звільнили. Вища рада правосуддя притягнула його до дисциплінарної відповідальності у вигляді подання на звільнення.

Про це йдеться у матеріалах програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.Info.

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Зазначимо, що Артур Ємельянов – відсторонений від правосуддя через статус підозрюваного у справі про втручання в роботу інших суддів. Однак, донедавна залишався суддею. А влітку журналісти програми викрили таємний офіс судді, куди до нього приїжджали інші фігуранти кримінальних проваджень.

Ємельянов підозрюється ГПУ в тиску на суддів низки господарських судів, які він раніше очолював.

Як з’ясували журналісти в тексті підозри стверджується, що Ємельянов вимагав від підлеглих суддів прийняття потрібних рішень у низці господарських справ. А саме:

Переконував суддю Господарського суду м. Києва задовольнити позов ТОВ "БМК Планета-Міст" про визнання недійсним купівлі-продажу цінних паперів; Намагався вплинути на того ж суддю у справі за позовом прокуратури м. Києва в інтересах держави щодо скасування рішень про передачу земельної ділянки ТОВ "Славутич". За даними слідства, Ємельянов вимагав від судді залишити позов без розгляду або відмовити по суті у зв’язку з його необґрунтованістю; Вимагав відкласти розгляд, припинити та зупинити провадження у справі за позовом до АТ "БТА Банк" (Казахстан) про стягнення 168 млн грн. заборгованості; Надавав вказівку прийняти рішення про задоволення позову ТОВ "Лук Авіа Ойл" про визнання недійсним рішення Антимонопольного комітету. Здійснював тиск на суддю, що розглядала низку позовів прокуратури про розірвання договорів про надання права на експлуатацію фіксованих місць паркування з приватниками (ТОВ "Сонар ТМ", ТОВ "Рент Інвест", ФОП Сусла В. В., ФОП Ковальова С. Е.).

В електронній декларації за 2015 рік суддя Ємельянов вказав еквівалент 10 мільйонів гривень готівки при річній зарплаті 226 тисяч гривень.

Окрім того, Артур Ємельянов не декларує користування жодним автомобілем. Єдиний транспортний засіб в його декларації – мотороллер “Веспа” 2012-го року випуску. Проте Ємельянов постійно користується автомобілем Honda Accord сталевого кольору 2017-го року випуску.