Нардепы из "Слуги народа" в последнее время отличились скандальными заявлениями и высказываниями. Политолог Владимир Фесенко рассказал, как повлияют слова о "детях низкого качества" и "корабельную сосну" на имидж и рейтинг президентской партии.

Об имидже и рейтинге "Слуги народа"

Он отметил, что эти высказывания на рейтинги партий не повлияет. Об этом Фесенко рассказал в эфире 24 канала и объяснил, почему.

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"Эти слова существенно не повлияют, поскольку не влияли предыдущие скандалы. Имели значение негативные изменения в социально-экономическом состоянии. А также изменения, связанные с эмоциональным охлаждением в отношении президента и его партии. Это все влияло на рейтинги", – пояснил Фесенко.

Он подчеркнул, абсолютное большинство избирателей президентской партии не очень интересуются политикой. К тому же, там доминируют молодые люди, которые тоже не являются активно заинтересованы политикой. Поэтому влияние будет минимальное.

Относительно заявлений Третьяковой

Также Фесенко отметил, что заявления Галины Третьякова относительно "детей очень низкого качества" – это радикальный тэтчеризм и это высказывание неполиткорректно.

Если бы я был ее советником, я бы сказал не использовать такие выражения. Это проявление отсутствия политического опыта. Политику лучше избегать таких заявлений,

– считает Фесенко.

Он убежден, что в экспертных дискуссиях можно себе такие высказывания позволить, но это будет предметом для острой критики.

Скандальное заявление Третьяковой: что известно? Народный депутат от "Слуги народа" и председатель Комитета Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что в семьях, которые нуждаются в материальной помощи, рождаются дети "очень низкого качества". На это уже отреагировали в Совете Федерации профсоюзов требуют отставки Третьяковой с должности главы комитета.



Это не первые оскорбительные высказывания Третьяковой. Осенью 2019 года нардеп дала интервью порталу "АрмияИнформ". Она наговорила такого, что ветераны в сети даже запустили флешмоб #ВибачтеЩоНеЗдохли.

О Корниенко и "корабельной сосне"

Политолог считает, что историю про "корабельную сосну" будут обсуждать еще несколько дней, а потом забудут, потому что появятся другие информационные темы.

Надо понимать, что это был частный разговор. Ошибка Арахамии и Корниенко заключалась в том, что они почему-то не учли всех факторов. Это тоже не совсем корректно. Но если женщин рядом нет, мужчины позволяют себе такие высказывания. Я думаю, что женщины тоже обсуждают мужчин,

– сказал Фесенко.

Эксперт отметил, что урок для депутатов заключается в том, если ты чувствуешь, что это может попасть в публичное пространство, нужно избегать таких выражений.

Что известно о скандальном разговоре "слуг народа"