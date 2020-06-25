Нардепи зі "Слуги народу" останнім часом відзначились скандальними заявами та висловлюваннями. Політолог Володимир Фесенко розповів, як вплинуть слова про "дітей низької якості" та "корабельну сосну" на імідж та рейтинг президентської партії.

Про імідж та рейтинг "Слуги народу"

Він зазначив, що ці висловлювання на рейтинги партії не вплине. Про це Фесенко розповів в ефірі 24 каналу й пояснив, чому.

Зверніть увагу Це типовий приклад сексизму: нардеп "Слуги народу" про скандальну розмову своїх колег

"Ці слова суттєво не вплинуть, оскільки не впливали попередні скандали. Більше мали значення негативні зміни в соціально-економічному стані. А також зміни, пов'язані з емоційним охолодженням щодо президента та його партії. Це все впливало на рейтинги", – пояснив Фесенко.

Він наголосив, абсолютна більшість виборців президентської партії не дуже цікавляться політикою. До того ж, там домінують молоді люди, які теж не є активно зацікавлені політикою. Тому вплив буде мінімальний.

Щодо заяв Третьякової

Також Фесенко зазначив, що заяви Галини Третьякова щодо "дітей дуже низької якості" – це радикальний тетчеризм і цей вислів неполіткоректний.

Якби я був її радником, я б сказав не використовувати такі висловлювання. Це прояв відсутності політичного досвіду. Політику краще уникати таких заяв,

– вважає Фесенко.

Він переконаний, що в експертних дискусіях можна собі такі вислови дозволити, але це буде предметом для гострої критики.

Скандальна заява Третьякової: що відомо?

Народна депутатка від "Слуги народу" та голова Комітету Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова заявила, що в сім'ях, які потребують матеріальної допомоги, народжуються діти "дуже низької якості".



На це вже відреагували в Раді Федерації профспілок – вимагають відставки Третьякової з посади очільниці комітету.



Це не перші образливі висловлювання Третьякової. Восени 2019 року нардепка дала інтерв'ю порталу "АрміяІнформ". Вона наговорила такого, що ветерани в мережі навіть запустили флешмоб #ВибачтеЩоНеЗдохли.

Про Корнієнка та "корабельну сосну"

Політолог вважає, що історію про "корабельну сосну" будуть обговорювати ще декілька днів, а потім забудуть, бо з'являться інші інформаційні теми.

Треба розуміти, що це була приватна розмова. Помилка Арахамії та Корнієнка полягала в тому, що вони чомусь не врахували всіх чинників. Це теж не зовсім коректно. Але якщо жінок поруч немає, чоловіки дозволяють собі такі вислови. Я думаю, що жінки теж обговорюють чоловіків,

– сказав Фесенко.

Експерт наголосив, що урок для депутатів полягає в тому, якщо ти відчуваєш, що це може потрапити в публічний простір, треба уникати таких висловів.

Що відомо про скандальну розмову "слуг народу"