Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Николай Давыдюк. По его словам, если бы Меркель сейчас была канцлером, то Украине не оказывали бы столько помощи.

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"Если бы канцлером сейчас была Меркель, а не Шольц, то мы бы сидели без оружия. Почему она как лидер Европы не помогала нам в 2014 году так, как нам сейчас помогают? Крым и Донбасс были бы украинскими, сотни тысяч людей не умерли бы" , – заметил политолог.

Меркель – лучшая подруга Путина

Давидюк отметил, что Ангела Меркель все годы пребывания на должности канцлера Германии финансировала действия российского диктатора Владимира Путина. Она работала на Кремль.

С такими заявлениями лучше сидеть и молчать. Шольц сегодня отстраивает Германию, которая снова будет лидером Европы, а не приспешником России. Я вижу, что политического наследия у нее вообще нет. Гитлер вел свой фашизм в активной фазе, а Меркель – в пассивной,

– сказал он.

Политолог вспомнил, что она была против вступления Украины в НАТО в 2008 году, способствовала войне в Грузии, оккупации Крыма и Донбасса в 2014 году и призвала Украину подписать Минские соглашения.

"Она – лучшая подруга Путина. Сама заставила к оккупации, а сейчас рассказывает, что помогла Украине. Ничем не помогла. Лепила из нас колонию и делала так, чтобы Путин был сильнее, платила ему 300 миллиардов евро ежегодно. Она вырастила это зло и должна вместе с ним за это отвечать", – убежден Давидюк.

Он добавил, что в свое время Кремль помогал Ангеле Меркель продержаться на должности канцлера Германии, шантажировал и угрожал конкурентам, искал на них компромат.

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