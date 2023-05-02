Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк. За його словами, якби Меркель зараз була канцлеркою, то Україні не надавали б стільки допомоги.

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"Якби канцлером зараз була Меркель, а не Шольц, то ми б сиділи без зброї. Чому вона як лідерка Європи не допомагала нам у 2014 році так, як нам зараз допомагають? Крим та Донбас був би українським, сотні тисяч людей не померли б", – зауважив політолог.

Меркель – найкраща подруга Путіна

Давидюк зазначив, що Ангела Меркель усі роки перебування на посаді канцлерки Німеччини фінансувала дії російського диктатора Владіміра Путіна. Вона працювала на Кремль.

З такими заявами краще сидіти і мовчати. Шольц сьогодні відбудовує Німеччину, яка знову буде лідером Європи, а не посіпакою Росії. Я бачу, що політичного спадку у неї взагалі немає. Гітлер провадив свій фашизм в активній фазі, а Меркель – у пасивній,

– сказав він.

Політолог пригадав, що вона була проти вступу України до НАТО у 2008 році, сприяла війні у Грузії, окупації Криму та Донбасу у 2014 році та закликала Україну підписати Мінські угоди.

"Вона – найкраща подруга Путіна. Сама змусила до окупації, а зараз розповідає, що допомогла Україні. Нічим не допомогла. Ліпила з нас колонію та робила так, щоб Путін був сильніший, платила йому 300 мільярдів євро щороку. Вона виростила це зло і повинна разом з ним за це відповідати", – переконаний Давидюк.

Він додав, що свого часу Кремль допомагав Ангелі Меркель протриматись на посаді канцлера Німеччини, шантажував та погрожував її конкурентам, шукав на них компромат.

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