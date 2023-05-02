Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк. За його словами, якби Меркель зараз була канцлеркою, то Україні не надавали б стільки допомоги.
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"Якби канцлером зараз була Меркель, а не Шольц, то ми б сиділи без зброї. Чому вона як лідерка Європи не допомагала нам у 2014 році так, як нам зараз допомагають? Крим та Донбас був би українським, сотні тисяч людей не померли б", – зауважив політолог.
Меркель – найкраща подруга Путіна
Давидюк зазначив, що Ангела Меркель усі роки перебування на посаді канцлерки Німеччини фінансувала дії російського диктатора Владіміра Путіна. Вона працювала на Кремль.
З такими заявами краще сидіти і мовчати. Шольц сьогодні відбудовує Німеччину, яка знову буде лідером Європи, а не посіпакою Росії. Я бачу, що політичного спадку у неї взагалі немає. Гітлер провадив свій фашизм в активній фазі, а Меркель – у пасивній,
– сказав він.
Політолог пригадав, що вона була проти вступу України до НАТО у 2008 році, сприяла війні у Грузії, окупації Криму та Донбасу у 2014 році та закликала Україну підписати Мінські угоди.
"Вона – найкраща подруга Путіна. Сама змусила до окупації, а зараз розповідає, що допомогла Україні. Нічим не допомогла. Ліпила з нас колонію та робила так, щоб Путін був сильніший, платила йому 300 мільярдів євро щороку. Вона виростила це зло і повинна разом з ним за це відповідати", – переконаний Давидюк.
Він додав, що свого часу Кремль допомагав Ангелі Меркель протриматись на посаді канцлера Німеччини, шантажував та погрожував її конкурентам, шукав на них компромат.
Скандальні заяви Меркель: головне
- Нещодавно колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель знову оскандалилась цинічними заявами щодо війни в Україні. Меркель закликала громадськість не критикувати її дії в минулому, які могли сприяти війні. Попри агресію Росії Меркель залишається непохитною у своїй вірі в те, що її політика була правильною.
- Меркель заявила, що з приводу переговорів України та Росії "не варто дивитися надто вузько". Крім того, вона назвала свої "спроби примирення" цілком виправданими.
- Радник Глави ОП Михайло Подоляк жорстко прокоментував такі заяви Меркель. Він розкритикував колишню канцлерку за те, що її політика поставила Європу в тотальну залежність від російських енергоносіїв.
- Міністр оборони України Олексій Резніков під час розмови з пресою зазначив, що Захід чималий період дотримувався стратегії "умиротворення агресора". З його слів зрозуміло, що політикинею, яка цьому сприяла, була колишня канцлерка Німеччини Меркель.