Від початку повномасштабного вторгнення ФРН передала нашій державі 32 ЗРК Gepard. Також у понеділок, 1 травня, канцлер Олаф Шольц пообіцяв, що ЗСУ отримають додаткові боєприпаси для цієї техніки уже влітку.
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"Від ударів по Росії слід утриматись"
Як зазначив глава уряду Німеччини, просто зараз налагоджується виробництво снарядів для Gepard. Ймовірно, Україна їх отримає уже в серпні 2023 року.
Окрім того, він наголосив, що нашій державі варто утриматись від того, аби використовувати це озброєння задля обстрілів російських територій.
Цієї позиції дотримуються й інші західні держави, які постачають Україні зброю для протидії російському нападу. За всієї необхідної допомоги має бути зроблено все, аби запобігти війні між Росією і НАТО,
– сказав Шольц.
Власне, зазначимо, що за увесь час наша держава отримала від Німеччини 6 тисяч боєприпасів для зенітно-ракетних установок Gepard. У Берліні розглядають можливість надання нам ще 3 систем та 300 тисяч снарядів до них.
Зброя необхідна для контрнаступу
- Зазначимо, що Україна "не просто так" веде інтенсивні перемовини з партнерами щодо постачань озброєння. Як пишуть у виданні The Guardian та зазначають інші джерела, уже зовсім скоро може розпочатися черговий контрнаступ ЗСУ.
- Власне, він вирішуватиме долю нашої держави та, очевидно, впливатиме на те, чи продовжуватимуть західні союзники виділяти військову та фінансову підтримку Києву. Однак разом з тим важливо, що без потужного озброєння від партнерів ця потенційна операція просто-таки приречена на провал.
- Особливо болючим є питання стосовно літаків F-16, надання нам яких світові держави досі тормозять. Однак глава Міністерства оборони Олексій Резніков впевнений, що невдовзі крига має скреснути в цьому питанні та Повітряні сили отримують бажані винищувачі.