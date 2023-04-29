Така пропозиція надійшла на зустрічі директорів збройових компаній, передає німецьке видання з посиланням на власні джерела. Взятися за справу збирається компанія Rheinmetall.

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Зараз компанія може виробляти 450 тисяч артилерійських снарядів на рік, 350 тисяч з них – у Європі.

У перспективі Rheinmetall очікує значного збільшення виробництва в галузі артбоєприпасів до виробничих потужностей у майже 600 тисяч снарядів на рік,

– розповів представник компанії.

За домовленістю країн-союзників, для часткового відшкодування витрат остаточне складання снарядів має здійснюватися на території Євросоюзу. Компоненти можуть поставлятися із третіх країн. Rheinmetall може надати близько 50 тисяч гільз, які концерн виробляє в Австралії, а також заряди ракетного палива з заводу у ПАР.

Снаряди для України

За планом ЄС, Україна має отримати мільйон артилерійських снарядів. Наявність їх достатньої кількості у ЗСУ – одне з найважливіших питань перед весняним контрнаступом Києва.

План щодо постачання боєприпасів Україні погодили на засіданні Ради ЄС ще 20 березня. Йдеться саме про боєприпаси калібром 155 міліметрів. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав це рішення ЄС кроком, який наближає перемогу.

Це цікаво! До речі, компанія Rheinmetall веде переговори з Києвом щодо будівництва танкового заводу на території України.



До слова, Rheinmetall також виробляє Panzerhaubitze 2000 і Skynex. Компанія обіцяє, що може виробляти й більше, хоча, звісно, не весь обсяг буде призначений для українських арсеналів.