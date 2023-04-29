Такое предложение поступило на встречи директоров оружейных компаний, передает германское издание со ссылкой на собственные источники. Взяться за дело собирается компания Rheinmetall.

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Сейчас компания может производить 450 тысяч артиллерийских снарядов в год, 350 тысяч из них – в Европе. В перспективе Rheinmetall ожидает значительного увеличения производства в области артбоеприпасов до производственных мощностей почти в 600 тысяч снарядов в год,

– рассказал представитель компании.

По договоренности стран-союзников, для частичного возмещения расходов окончательная сборка снарядов должна производиться на территории Евросоюза. Компоненты могут поставляться из третьих стран. Rheinmetall может предоставить около 50 тысяч гильз, которые концерн производит в Австралии, а также заряды ракетного топлива с завода в ЮАР.

Снаряды для Украины

По плану ЕС Украина должна получить миллион артиллерийских снарядов. Наличие их достаточного количества в ВСУ – один из важнейших вопросов перед весенним контрнаступлением Киева.

План по поставкам боеприпасов Украине согласовали на заседании Совета ЕС еще 20 марта. Речь идет именно о боеприпасах калибром 155 миллиметров. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал это решение ЕС шагом, приближающим победу.

Это любопытно! Кстати, компания Rheinmetall ведет переговоры с Киевом по строительству танкового завода на территории Украины.



К слову, Rheinmetall также производит Panzerhaubitze 2000 и Skynex. Компания обещает, что может производить и больше, хотя конечно не весь объем будет предназначен для украинских арсеналов.