Почему разболтался Маск
Достойно внимания Россия всегда будет пытаться убить нас всех – у Украины есть только один шанс выжить
Выводы.
1. В Кремле понимают, что заход ВСУ в Крым – это реальность ближайшей перспективы.
2. Все остальные "завоевания Путина" Кремль уже "сдал" и хочет держаться зубами только за Крым.
3. Поэтому направляют "специально обученных Масков", чтобы продвигали эти идеи на Запад.
Вывод? Работаем дальше.
К теме – как Илон Маск оправдывался за первое скандальное сообщение: смотрите видео