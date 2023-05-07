В его автократическую голову не укладывается очень простая вещь: США проиграли Вьетнаму, будучи ядерным государством. Советский Союз проигрывал Финляндии и Афганистану, будучи ядерным государством. Об этом 24 Каналу сказал политолог Николай Давидюк.

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Россия проиграет, а Орбан – поедет на море

Таких примеров в истории достаточно. Ядерные государства проиграют – проиграют со скрипом, проиграют с последствиями. Поражение ждет и Россию.

Я понимаю, что Венгрия и Орбан будут плакать. Не будет дешевого газа, не будет попыток политической коррупции, не будет всего того, к чему он так сильно привык, но так тяжело дается в обычном нормальном мире,

– говорит политолог.

Миллиард долларов президент страны или премьер-министр заработать не может. А от России ты можешь его получить буквально за неделю критики Украины. "Тебе или твоему брату на Кипр пришлют миллиард долларов – и все, можно жить счастливо", – заметил Давидюк.

Для Орбана это возможность зарабатывать дурацкие деньги, чтобы в определенный момент покинуть свою родину и жить где-нибудь на островах, где есть море. Он же так хочет быть адмиралом, но не выходит, потому что нет выхода к морю.

"Эти фантомные боли выхода к морю его до сих пор мучают. Поэтому, я думаю, он купит остров где-то в Хорватии и будет дам доживать. И он, и его брат Павлик. И будет дуэт "Виктор-Павлик Орбан", будут себе отдыхать. А пока они только унижают Европу своим присутствием", – подытожил Николай Давидюк.

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