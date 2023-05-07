В його автократичну голову не вкладається дуже проста річ: США програли В'єтнаму, будучи ядерною державою. Радянський Союз програвав Фінляндії та Афганістану, будучи ядерною державою.
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Росія програє, а Орбан – поїде на море
Таких прикладів в історії достатньо. Ядерні держави програють – програють зі скрипом, програють з наслідками. Поразка чекає і на Росію.
Я розумію, що Угорщина та Орбан будуть плакати. Не буде дешевого газу, не буде спроб політичної корупції, не буде всього того, до чого він так сильно звик, але що так важко дається у звичайному нормальному світі,
– говорить політолог.
Мільярд доларів президент країни чи прем'єр-міністр заробити не може. А від Росії ти можеш його отримати буквально за тиждень критики України.
"Тобі чи твоєму брату на Кіпр пришлють мільярд доларів – і все, можна жити щасливо", – зауважив Давидюк.
Для Орбана це можливість заробляти дурні гроші, щоб в певний момент залишити свою батьківщину і жити десь на островах, де є море. Він же так хоче бути адміралом, але не виходить, бо немає виходу до моря.
"Ці фантомні болі виходу до моря його досі мучать. Тому, я думаю, він купить собі острів десь у Хорватії і буде дам доживати. І він, і його брат Павлік. І буде дует "Віктор-Павлік Орбан", будуть собі відпочивати. А поки що вони лише принижують Європу своєю присутністю", – підсумував Микола Давидюк.
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Угорський лідер видав нову скандальну заяву: коротко
- Глава Угорщини Віктор Орбан вчергове вирішив висловитися щодо Закарпаття. Він назвав український регіон "давньою угорською землею". Цікаво, що згодом його скандальна фраза зникла з етеру.
- Під час розмови про війну в Україні Орбан почав говорити, що Угорщина зацікавлена в її закінченні, бо на фронті гинуть угорці з Закарпаття.
- "Втрати українців – це наші втрати. Там живуть і угорці, частина України – це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", – сказав політик.