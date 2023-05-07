В його автократичну голову не вкладається дуже проста річ: США програли В'єтнаму, будучи ядерною державою. Радянський Союз програвав Фінляндії та Афганістану, будучи ядерною державою.

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Росія програє, а Орбан – поїде на море

Таких прикладів в історії достатньо. Ядерні держави програють – програють зі скрипом, програють з наслідками. Поразка чекає і на Росію.

Я розумію, що Угорщина та Орбан будуть плакати. Не буде дешевого газу, не буде спроб політичної корупції, не буде всього того, до чого він так сильно звик, але що так важко дається у звичайному нормальному світі,

– говорить політолог.

Мільярд доларів президент країни чи прем'єр-міністр заробити не може. А від Росії ти можеш його отримати буквально за тиждень критики України.

"Тобі чи твоєму брату на Кіпр пришлють мільярд доларів – і все, можна жити щасливо", – зауважив Давидюк.

Для Орбана це можливість заробляти дурні гроші, щоб в певний момент залишити свою батьківщину і жити десь на островах, де є море. Він же так хоче бути адміралом, але не виходить, бо немає виходу до моря.

"Ці фантомні болі виходу до моря його досі мучать. Тому, я думаю, він купить собі острів десь у Хорватії і буде дам доживати. І він, і його брат Павлік. І буде дует "Віктор-Павлік Орбан", будуть собі відпочивати. А поки що вони лише принижують Європу своєю присутністю", – підсумував Микола Давидюк.

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