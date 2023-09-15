Об этом сообщил спикер Еврокомиссии по иностранным делам Питер Стано, передает корреспондент 24 канала в Брюсселе.
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В Еврокомиссии прокомментировали скандальные заявления Сийярто
Спикер Еврокомиссии подчеркнул, что война в Украине – это незаконная агрессия, спровоцированная Россией, а у Евросоюза четкая позиция, согласованная единогласно всеми государствами-членами, в том числе и Венгрией. Он также напомнил об 11 пакетах санкций против России.
27 государств-членов подтверждают решительное осуждение агрессивной войны России против Украины и заявляют о поддержке независимости, территориальной целостности и неотъемлемого права Украины на самооборону,
– сказал Стано.
Однако представитель Еврокомиссии заявил, что государства-члены ЕС имеют право на собственное мнение. В ходе заседания Совета министров иностранных дел они обмениваются мнениями и пытаются найти лучший способ, как добиться консенсуса.
"Государства-члены имеют право на свою точку зрения, но опять же, важно единодушие при принятии решений", – считает Стано.
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В МИД также прокомментировали заявления Сийярто
Представитель МИД Украины Олег Николенко также отреагировал на заявления Сийярто.
Оказывается, что весь мир страдает от последствий войны не потому, что Россия напала на Украину, а потому, что Европа глобализовала конфликт. Так считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, на днях посетивший Гонконг,
– отметил Николенко.
Он добавил, что, по мнению МИД Украины, в Брюсселе должны запросить объяснение у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России.
"Ведь речь здесь уже идет не только об Украине, но и о попытках Венгрии поколебать европейские позиции в Азии", – подчеркнул чиновник.