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Скандальные правила похорон в действии: прокуратура рассказала о выдаче разрешений

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В прокуратуре рассказали, что будет с разрешениями на захоронение
В прокуратуре рассказали, что будет с разрешениями на захоронение / Фото из открытых источников

Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс не увеличат срок для установления причин смерти, а порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения не претерпит существенных изменений.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

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Правоохранители отмечают, что в последнее время в СМИ распространяется информация относительно осложнений, которые могут возникнуть в связи со вступлением в силу сегодня, 16 марта, изменений в Уголовный процессуальный кодекс (так называемые "правки Лозового" – "24") в части порядка проведения судебно-медицинских экспертиз, результаты которого являются обязательным условием для выдачи тел умерших людей для погребения.

В прокуратуре заверили, что срок установления пичин смерти человека не будет увеличен.

В практику будет внедрена проведения исследования тел умерших судебно-медицинскими экспертами на основании решений уполномоченных сотрудников полиции, которые будут письменно оформляться на месте происшествия, с последующим назначением судебно-медицинских экспертиз. Таким образом срок для установления причин смерти увеличен не будет, а порядок получения разрешений для выдачи тел умерших для захоронения не претерпит существенных изменений,
– говорится в заявлении прокуратуры.

Что такое новые правила захоронения или так называемые правки Андрея Лозового? Это правки к изменениям в Уголовно-процессуальный кодекс Украины. Согласно изменениям, следователь или прокурор обязаны обратиться с ходатайством к следственному судье для проведения экспертизы, среди прочего, относительно установления причин смерти. Ранее экспертизу проводили по решению следователя. Так, срок досудебного расследования с момента внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований до дня уведомления лицу о подозрении составляет два месяца – в уголовном производстве относительно уголовного проступка, три месяца – в производстве относительно преступления небольшой или средней тяжести и шесть месяцев – в отношении тяжкого или особо тяжкого преступления.

Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Прокуратура Киева
Источник: 24 Канал
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