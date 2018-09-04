17:33
4 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
31°C 14°C
  • среда
    27°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета
Вєсті Кремля
21:45, 3 сентября
Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца
Вєсті.UA
19:52, 3 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Скандальные расследования "Схем": ГПУ получила доступ к персональным данным редактора программы

102 Читати новину українською
Наталья Седлецкая
Наталья Седлецкая / Фото из открытых источников

Радио "Свободная Европа" / Радио "Свобода" возмущено решением украинского суда, который дал Генеральной прокуратуре Украины доступ к информации с телефона журналистки и главного редактора программы расследований "Схемы" Натальи Седлецкой течение 17 месяцев.

Это решение является чрезмерным, грубо нарушает международные стандарты и не отвечает обязательствам Украины по защите свободной прессы, отмечает пресс-секретарь компании Джоанна Левисон.

Читайте также: Киевский таможенник купил элитные апартаменты в столице по цене гаража

"Это решение создает неблагоприятную атмосферу для украинских журналистов и должно быть отменено. То, что запрос охватывает длительный период общения с телефона, принадлежащего известной украинской журналистке, которая успешно разоблачает высокопоставленную коррупцию, вызывает серьезное беспокойство об истинных намерениях тех, кто ищет информацию", – сказала она.

27 августа Печерский районный суд Киева по требованию Генеральной прокуратуры дал ей разрешение получить от провайдера информацию с телефона руководителя программы журналистских расследований "Схемы".

В постановлении говорится о предоставлении доступа следствия к звонкам и SMS-сообщениям журналистки с июля 2016 по ноябрь 2017 года и к данным о местоположении ее телефона в течение этих 17 месяцев.

Читайте также: Почему более 100 миллионов заплатили из бюджета на содержание 4 нерабочих судов

Как отмечает "Радио Свобода", за это время редакция "Схем" осуществила и обнародовала ряд расследований об украинских чиновниках, включая деятельность генерального прокурора Украины.

Седлецкая вместе с рядом других журналистов проходит свидетелем по делу о возможном разглашении государственной тайны и данных досудебного расследования директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником.

Адвокат "Радио Свобода" Анатолий Попов назвал эту меру чрезмерной и такой, что "нарушает как в целом права человека на уважение частной жизни, так и давление на работу журналиста в рамках выполнения его профессиональных обязанностей и незаконный доступ к источникам информации журналиста".

Этим постановлением суд предоставил следствию доступ к значительно большему количеству частной информации журналиста, чем это нужно в конкретном расследовании. Встреча по данным следствия состоялась в мае 2017 года, тогда как следователи получили доступ к частной информации журналистки в течение целых 17 месяцев. Хотя такие широкие данные не имеют значения для расследования этого уголовного производства. Это существенное нарушение и мы будем совершать соответствующие действия,
– сказал Попов.

Так, в частности, адвокаты готовят жалобу руководству прокуратуры о "превышении следователем границ допустимого вмешательства в права личности на частную жизнь и защиту источников информации журналиста, а также будут жаловаться в Высший совет правосудия на судью Печерского суда города Киева Вячеслава Пидпалого за допущенные нарушения при рассмотрении дела и вынесении необоснованного решения".

В декабре 2017 года Наталию Седлецкую вызвали на многочасовой допрос в Генеральную прокуратуру по делу против руководителя НАБУ. На допросе расследователь сослалась на прямую норму Уголовно-процессуального кодекса, по которой журналистов не могут допрашивать как свидетелей о сведениях, которые содержат конфиденциальную информацию профессионального характера, предоставленную при условии неразглашения авторства или источника информации.

По данным следствия, разговор Артема Сытника с рядом украинских журналистов не под запись состоялся в Киеве в мае 2017 года. Руководитель НАБУ отвергает обвинения, что во время неформального общения нарушил законодательство.

Кто такая Наталья Седлецкая?
Наталья Седлецкая – обладательница многочисленных журналистских наград, как украинских, так и международных. Лауреат награды "Свет справедливости" в 2017 году. Стипендиат премии имени Вацлава Гавела на 2013-2014 академический год (совместная программа "Радио Свобода" и МИД Чехии). Победительница ряда конкурсов журналистских расследований. Член международной сети журналистов-расследователей Orginized Crime and Corruption Reporting project (OCCRP). Лауреат премии "За продвижение в журналистике" имени Александра Кривенко.

Кроме того, она является главным редактором программы "Схемы: коррупция в деталях" – еженедельной телевизионной программы журналистских расследований и аналитики о высокопоставленной коррупции, которая выходит в эфир с июля 2014 года (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый"). В каждом выпуске "Схем" в фамилиях и деталях говорится о злоупотреблениях чиновниками предоставленной им властью, состояниях госслужащих и конфликтах персональных интересов с государственными, кумовстве, распиле, аферах и коррупционных схемах.

Теги: Новости Украины Расследования ГПУ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
сегодня, 17:09 "Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
Блог Соцмережі
Россия вооружается или "пилит" деньги своих граждан?
сегодня, 17:01 Россия вооружается или "пилит" деньги своих граждан?
Злой Одессит
BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфор
сегодня, 17:00 BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфор
Чому Порошенко має намір відмовитись від американських та європейських військ в Україні
сегодня, 15:01 Чому Порошенко має намір відмовитись від американських та європейських військ в Україні
Дід Панас
МОН меняет условия поступления в вузы в 2019 году: чего следует ожидать
сегодня, 14:09 МОН меняет условия поступления в вузы в 2019 году: чего следует ожидать
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Процедура предоставления автокефалии УПЦ уже началась, – Вселенский патриархат
 28 июля , 22:10
Больше транша МВФ: глава НАБУ назвал, сколько средств разворовали после революции Достоинства
 24 мая 2017 , 20:33
Соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов проиграл россиянам
 18 июля 2016 , 09:58
Экс-игрок сборной Украины дебютировал в чемпионате России
 19 марта 2017 , 13:28
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук