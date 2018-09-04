Скандальные расследования "Схем": ГПУ получила доступ к персональным данным редактора программы

Радио "Свободная Европа" / Радио "Свобода" возмущено решением украинского суда, который дал Генеральной прокуратуре Украины доступ к информации с телефона журналистки и главного редактора программы расследований "Схемы" Натальи Седлецкой течение 17 месяцев.

Это решение является чрезмерным, грубо нарушает международные стандарты и не отвечает обязательствам Украины по защите свободной прессы, отмечает пресс-секретарь компании Джоанна Левисон.

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"Это решение создает неблагоприятную атмосферу для украинских журналистов и должно быть отменено. То, что запрос охватывает длительный период общения с телефона, принадлежащего известной украинской журналистке, которая успешно разоблачает высокопоставленную коррупцию, вызывает серьезное беспокойство об истинных намерениях тех, кто ищет информацию", – сказала она.

27 августа Печерский районный суд Киева по требованию Генеральной прокуратуры дал ей разрешение получить от провайдера информацию с телефона руководителя программы журналистских расследований "Схемы".

В постановлении говорится о предоставлении доступа следствия к звонкам и SMS-сообщениям журналистки с июля 2016 по ноябрь 2017 года и к данным о местоположении ее телефона в течение этих 17 месяцев.

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Как отмечает "Радио Свобода", за это время редакция "Схем" осуществила и обнародовала ряд расследований об украинских чиновниках, включая деятельность генерального прокурора Украины.

Седлецкая вместе с рядом других журналистов проходит свидетелем по делу о возможном разглашении государственной тайны и данных досудебного расследования директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником.

Адвокат "Радио Свобода" Анатолий Попов назвал эту меру чрезмерной и такой, что "нарушает как в целом права человека на уважение частной жизни, так и давление на работу журналиста в рамках выполнения его профессиональных обязанностей и незаконный доступ к источникам информации журналиста".

Этим постановлением суд предоставил следствию доступ к значительно большему количеству частной информации журналиста, чем это нужно в конкретном расследовании. Встреча по данным следствия состоялась в мае 2017 года, тогда как следователи получили доступ к частной информации журналистки в течение целых 17 месяцев. Хотя такие широкие данные не имеют значения для расследования этого уголовного производства. Это существенное нарушение и мы будем совершать соответствующие действия,

– сказал Попов.

Так, в частности, адвокаты готовят жалобу руководству прокуратуры о "превышении следователем границ допустимого вмешательства в права личности на частную жизнь и защиту источников информации журналиста, а также будут жаловаться в Высший совет правосудия на судью Печерского суда города Киева Вячеслава Пидпалого за допущенные нарушения при рассмотрении дела и вынесении необоснованного решения".

В декабре 2017 года Наталию Седлецкую вызвали на многочасовой допрос в Генеральную прокуратуру по делу против руководителя НАБУ. На допросе расследователь сослалась на прямую норму Уголовно-процессуального кодекса, по которой журналистов не могут допрашивать как свидетелей о сведениях, которые содержат конфиденциальную информацию профессионального характера, предоставленную при условии неразглашения авторства или источника информации.

По данным следствия, разговор Артема Сытника с рядом украинских журналистов не под запись состоялся в Киеве в мае 2017 года. Руководитель НАБУ отвергает обвинения, что во время неформального общения нарушил законодательство.

Кто такая Наталья Седлецкая?

Наталья Седлецкая – обладательница многочисленных журналистских наград, как украинских, так и международных. Лауреат награды "Свет справедливости" в 2017 году. Стипендиат премии имени Вацлава Гавела на 2013-2014 академический год (совместная программа "Радио Свобода" и МИД Чехии). Победительница ряда конкурсов журналистских расследований. Член международной сети журналистов-расследователей Orginized Crime and Corruption Reporting project (OCCRP). Лауреат премии "За продвижение в журналистике" имени Александра Кривенко.



Кроме того, она является главным редактором программы "Схемы: коррупция в деталях" – еженедельной телевизионной программы журналистских расследований и аналитики о высокопоставленной коррупции, которая выходит в эфир с июля 2014 года (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый"). В каждом выпуске "Схем" в фамилиях и деталях говорится о злоупотреблениях чиновниками предоставленной им властью, состояниях госслужащих и конфликтах персональных интересов с государственными, кумовстве, распиле, аферах и коррупционных схемах.