О том, что Яценко теперь член фракции "Батькивщина", на заседании Верховной Рады 18 мая сообщил первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук.
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Яценко вошел в "Батькивщину"
Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента Верховной Рады сообщаю о вхождении народного депутата Яценко Антона Владимировича в состав депутатской фракции политической партии "Батькивщина",
– отметил Стефанчук
Напомним, Яценко – нардеп 4 созывов Рады. В 2007 году он прошел в парламент по спискам "Батькивщины". С 2012 года избирался по избирательному округу №200 в Черкасской области: в 2012 году – от "Партии регионов", в 2014 и 2019 годах уже как самовыдвиженец.
Что известно о скандалах с участием Яценко
- Парламентарий стал известен из-за коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости, которая получила в народе название "площадки Яценко". По приблизительным оценкам, связанные с Яценко фирмы заработали на этой схеме минимум 23 миллиона гривен. В декабре 2019 года Рада ликвидировала "площадки Яценко".
- Также нардеп предлагал в Верховной Раде законопроект об обязательной регистрации домашних животных.
- В феврале 2018 года Яценко заявил коммуникатору общественного движения "Честно", что она получила работу через постель.
- В январе 2020 года работницы исполнительного комитета Уманского горсовета пожаловались в Раду на то, что Яценко оскорблял и запугивал их. В качестве доказательств они представили личное общение с нардепом.
- Также его видели в ресторане Николая Тищенко "Велюр" в разгар карантина.