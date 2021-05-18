О том, что Яценко теперь член фракции "Батькивщина", на заседании Верховной Рады 18 мая сообщил первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук.

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Яценко вошел в "Батькивщину"

Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента Верховной Рады сообщаю о вхождении народного депутата Яценко Антона Владимировича в состав депутатской фракции политической партии "Батькивщина",

– отметил Стефанчук

Напомним, Яценко – нардеп 4 созывов Рады. В 2007 году он прошел в парламент по спискам "Батькивщины". С 2012 года избирался по избирательному округу №200 в Черкасской области: в 2012 году – от "Партии регионов", в 2014 и 2019 годах уже как самовыдвиженец.

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