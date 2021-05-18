Про те, що Яценко тепер член фракції "Батьківщина", на засіданні Верховної Ради 18 травня повідомив перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук.
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Яценко ввійшов до "Батьківщини"
Згідно з поданою заявою та відповідно до частини 3 статті 60 регламенту Верховної Ради повідомляю про входження народного депутата Яценка Антона Володимировича до складу депутатської фракції політичної партії "Батьківщина",
– зазначив Стефанчук
Нагадаємо, Яценко є нардепом 4 скликань Ради. У 2007 році він пройшов до парламенту за списками "Батьківщини". З 2012 року обирався по виборчому округу №200 на Черкащині: у 2012 році – від "Партії регіонів", у 2014 та 2019 роках вже як самовисуванець.
Що відомо про скандали за участю Яценка
- Парламентар став відомим через корупційну схему у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості, яка отримала в народі назву "майданчики Яценка". За приблизними оцінками, пов'язані із Яценком фірми заробили на цій схемі щонайменше 23 мільйони гривень. У грудні 2019 року Рада ліквідувала "майданчики Яценка".
- Також нардеп пропонував у Верховній Раді законопроєкт про обов'язкову реєстрацію домашніх тварин.
- У лютому 2018 року Яценко заявив комунікаторці громадського руху "Чесно", що вона отримала роботу через ліжко.
- У січні 2020 року працівниці виконавчого комітету Уманської міськради поскаржились до Ради на те, що Яценко ображав та залякував їх. Як докази вони представили особисте спілкування з нардепом.
- Також його бачили у ресторані Миколи Тищенка "Велюр" у розпал карантину.